Đúng 12 giờ trưa thứ Ba ngày 23/8/2022, thần may mắn 'sủng ái' tận trời, 3 con giáp chạm tay đến vinh quang, giàu sang đại thắng, tiền của dư dôi

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 13:28

Tử vi 12 con giáp cho hay, vào đúng 12 giờ trưa thứ Ba ngày 23/8/2022, 3 con giáp này phát tài như ý, giàu sang vô cùng, may mắn trúng số độc đắc.

Tuổi Thìn

Đúng 12 giờ trưa thứ Ba ngày 23/8/2022 là thời kỳ vô cùng vượng phát với con giáp tuổi Thìn. Nếu như thời gian trước, con giáp may mắn này phải đối mặt với một núi công việc, tài lộc ổn định song chưa bứt phá vì các khoản chi liên tiếp đến bây giờ sẽ là thời điểm đột phá của bạn.

Theo tử vi 12 con giáp, mọi chuyện ngày càng thêm thuận lợi. Công việc càng nhiều bạn lại càng có động lực phấn đấu. Dù làm văn phòng hay kinh doanh, mọi sự đều hanh thông đi đúng quỹ đạo. Thêm nữa, biểu hiện xuất sắc trong công việc của bạn được lãnh đạo thừa nhận. Hứa hẹn sẽ có một khoảng thưởng hậu hĩnh dịp cuối tháng.

con giap may man 1
Đúng 12 giờ trưa thứ Ba ngày 23/8/2022 là thời kỳ vô cùng vượng phát với con giáp tuổi Thìn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đúng 12 giờ trưa thứ Ba ngày 23/8/2022, con giáp được thần may mắn phù trợ bậc nhất chính là tuổi Dậu. Đây là thời điểm mà tài vận của người tuổi Dậu gặp được nhiều thuận lợi, công danh sự nghiệp được thăng tiến như diều gặp gió.

Tử vi 12 con giáp có nói, người tuổi Dậu chính là đại diện của sự chăm chỉ, tháo vát và tự tin. Do đó mà thời gian tới chính là bước đánh dấu những chuyển biến đầy tích cực trong sự nghiệp cá nhân của tuổi Dậu do đó vấn đề tiền bạc sẽ không phải là nỗi lo với bản mệnh.

con giap may man 2
Đúng 12 giờ trưa thứ Ba ngày 23/8/2022, con giáp được thần may mắn phù trợ bậc nhất chính là tuổi Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Mão cần có định hướng cho tương lai, biết nhìn xa trông rộng, không nên ham lợi trước mắt mà bỏ lỡ lợi ích lâu dài. Vận trình tài lộc sắp tới khá sáng, các nguồn thu nhập đều rất ổn định, dù đầu tư lớn hay buôn bán nhỏ lẻ cũng đều có dấu hiệu thu lời.

Đúng 12 giờ trưa thứ Ba ngày 23/8/2022, công việc thuận lợi nên vận trình tài lộc của người tuổi Mão cũng thăng hoa rõ rệt. Kinh doanh buôn bán phát tài, tiền của tích lũy như thóc đầy kho. Dân công sở có thêm nhiều nguồn thu nhập bất ngờ, cấp trên nâng đỡ và có ý định tăng lương thăng chức.

con giap may man 3
Đúng 12 giờ trưa thứ Ba ngày 23/8/2022, công việc thuận lợi nên vận trình tài lộc của người tuổi Mão cũng thăng hoa rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc đúng 11 giờ trưa mai (23/8/2022), thần may mắn gọi tên ban thưởng, 3 con giáp này thăng hoa vận trình, sự nghiệp nảy nở, đại cát đại lợi

Trúng số độc đắc đúng 11 giờ trưa mai (23/8/2022), thần may mắn gọi tên ban thưởng, 3 con giáp này thăng hoa vận trình, sự nghiệp nảy nở, đại cát đại lợi

Tử vi 12 con giáp có nói, vào đúng 11 giờ trưa mai (23/8/2022), 3 con giáp may mắn bước vào thời vàng son, tài lộc thăng hoa, của cải dồi dào.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi thứ Ba tử vi ngày 23/8/2022 tử vi ngày 23/8 12 con giáp tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 46 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 1 giờ 29 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 1 giờ 42 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 2 giờ 13 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 3 giờ 22 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi