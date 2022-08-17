Đúng 12 giờ trưa ngày 18/8/2022, thầy tử vi dự đoán đúng 99%, 3 con giáp này ra ngõ gặp Thần Tài, đi đường đụng Quý Nhân, vận trình sáng rỡ như trăng rằm

Tâm linh - Tử vi 17/08/2022 17:50

Vem tử vi 12 con giáp cho thấy, đúng 12 giờ trưa mai (18/8), 3 con giáp may mắn rực rỡ hơn người, tiền vô đầy túi, lộc lá vô biên.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Thìn thường cao lớn, vạm vỡ, tính cách can đảm. Con giáp này cũng khá lập dị, khác người, thích làm những công việc đòi hỏi sự sáng tạo. Trong cuộc sống, con giáp này là người trung thực, đơn giản, tốt bụng, có tổ chức và tỉ mỉ. Người tuổi này thích được khẳng định mình và đáng tin cậy.

Đúng 12 giờ trưa ngày 18/8/2022, thầy tử vi dự đoán đúng 99%, 3 con giáp này ra ngõ gặp Thần Tài, đi đường đụng Quý Nhân, vận trình sáng rỡ như trăng rằm - Ảnh 1
Người cầm tinh con Rồng cũng nhận được nhiều cơ hội đầu tư sinh lời. Tài sản của Thìn nhờ đó mà tăng lên. Cuộc sống của bản mệnh sung túc hơn trước - Ảnh minh họa: Internet

 

Đúng 12 giờ trưa mai, sự nghiệp của người tuổi Thìn từng bước thăng tiến, gặt hái được nhiều thành quả. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, rước về nhà núi vàng, núi bạc. Cuộc sống của bản mệnh tràn đầy niềm vui.

Người làm kinh doanh trước kia gặp khó khăn thì giờ tìm được cơ hội hợp tác làm ăn, phân phối sản phẩm. Người cầm tinh con Rồng cũng nhận được nhiều cơ hội đầu tư sinh lời. Tài sản của Thìn nhờ đó mà tăng lên. Cuộc sống của bản mệnh sung túc hơn trước.

Tuổi Hợi

Vận thế người tuổi Hợi trong ngày mai tương đối thuận lợi, rất nhiều việc đều được diễn ra theo đúng kế hoạch, không gặp bất cứ trở ngại nào. Nhưng thời gian trước, do hung tinh phát tác mà tài vận của con giáp này bị ảnh hưởng nhất định, thu nhập không như ý muốn.

Đúng 12 giờ trưa ngày 18/8/2022, thầy tử vi dự đoán đúng 99%, 3 con giáp này ra ngõ gặp Thần Tài, đi đường đụng Quý Nhân, vận trình sáng rỡ như trăng rằm - Ảnh 2
Cộng với phúc khí bẩm sinh người tuổi Hợi thu về không ít lợi nhuận từ công việc chính và việc kinh doanh bên ngoài. Con giáp này có thể ung dung tận hưởng cuộc sống sung túc, giàu có trong thời gian dài - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng vào 12 giờ ngày 18/8, khi có quý nhân cát tinh “trợ lực", tài vận khởi sắc bừng bừng. Cộng với phúc khí bẩm sinh người tuổi Hợi thu về không ít lợi nhuận từ công việc chính và việc kinh doanh bên ngoài. Con giáp này có thể ung dung tận hưởng cuộc sống sung túc, giàu có trong thời gian dài. 

Tuổi Dậu

Thứ Năm tuần này, là giai đoạn tuổi Dậu cần phải chăm chỉ và cố gắng nhiều hơn, tranh thủ phát huy mọi thế mạnh vì được thần tài và quý nhân chiếu cố.

Đúng 12 giờ trưa ngày 18/8/2022, thầy tử vi dự đoán đúng 99%, 3 con giáp này ra ngõ gặp Thần Tài, đi đường đụng Quý Nhân, vận trình sáng rỡ như trăng rằm - Ảnh 3
Bước vào vào thời vận của mình, dù là sự nghiệp hay mối quan hệ xã hội đều phát triển theo chiều hướng tích cực, như ý, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát, nếu may mắn thì sẽ bội thu - Ảnh minh họa: Internet

Khoảng thời gian này, tuổi Dậu sẽ có nhiều sao may mắn cao chiếu, mọi khó khăn không những có thể hóa giải, xua đuổi vận đen mà còn thúc đẩy vận khí, giúp con giáp này phát triển nhanh chóng và thuận lợi hơn trong tình duyên và sự nghiệp, đặc biệt là kiếm được nhiều thu nhập hơn.

Bước vào vào thời vận của mình, dù là sự nghiệp hay mối quan hệ xã hội đều phát triển theo chiều hướng tích cực, như ý, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát, nếu may mắn thì sẽ bội thu.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thứ Năm ngày 18/8/2022, những con giáp sau chuẩn bị đón hàng loạt tin vui, tiền tài thông thuận, làm đâu thắng đó, liên tục mua nhà sắm xe

Thứ Năm ngày 18/8/2022, những con giáp sau chuẩn bị đón hàng loạt tin vui, tiền tài thông thuận, làm đâu thắng đó, liên tục mua nhà sắm xe

Thứ Năm ngày 18/8/2022, 3 con giáp chạm tay vào đỉnh vinh quang, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, mở cửa thấy tài lộc, tiền về như nước, đào hoa nở rộ

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp giàu có

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc