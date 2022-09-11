Đúng 12 giờ ngày thứ Hai (12/9), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như phượng hoàng lửa', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc, cuộc sống phủ phê

Tâm linh - Tử vi 11/09/2022 11:31

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sự nghiệp 'bứt tốc như phượng hoàng lửa', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc, cuộc sống phủ phê đúng 12 giờ ngày 12/9.

Tuổi Sửu

Mọi công việc của người tuổi Sửu sẽ diễn ra “thuận buồm xuôi gió” vào đúng 12 giờ ngày thứ Hai. Với tinh thần trách nhiệm cao và sự kiên trì bền bỉ, bản mệnh có thể vượt lên trên tất cả và hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc. Một may mắn nữa là, dù tiến độ công việc của bạn không được như ý muốn nhưng ít nhiều cũng không gây ra thiệt hại nghiêm trọng nào.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ hướng tới lâu dài. Đào hoa vượng là cơ hội lý tưởng để các cặp đôi xây dựng lại nền tảng của tình yêu. Sự hiểu lầm dần được gỡ bỏ, con giáp này nhận ra đâu mới là phương hướng mà trái tim mình hướng tới.

Đúng 12 giờ ngày thứ Hai (12/9), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như phượng hoàng lửa', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc, cuộc sống phủ phê - Ảnh 1
Mọi công việc của người tuổi Sửu sẽ diễn ra “thuận buồm xuôi gió” vào đúng 12 giờ ngày thứ Hai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đúng 12 giờ ngày 12/9, sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra khá nhanh chóng, vội vàng hanh thông. Các dự định, kế hoạch gặp thời cơ tốt nên được tiến hành theo đúng quỹ đạo mà bản mệnh mong muốn. Khả năng lãnh đạo tài tình và ứng biến linh hoạt giúp người tuổi Sửu dễ dàng giải quyết được các vấn đề rắc rối phát sinh bất ngờ.

Ngoài ra, chuyện tình cảm giữ được sự hài hòa. Không dễ gì tìm thấy người tâm đầu ý hợp, con giáp này nên biết trân trọng những thứ mình đang có. Những nỗ lực tình cảm chân thành nhất định sẽ nhận được báo đáp xứng đáng.

Đúng 12 giờ ngày thứ Hai (12/9), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như phượng hoàng lửa', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc, cuộc sống phủ phê - Ảnh 2
Đúng 12 giờ ngày 12/9, sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra khá nhanh chóng, vội vàng hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thứ Hai sẽ là một ngày làm việc tương đối “dễ thở”, không có quá nhiều áp lực của người tuổi Dậu. Mối quan hệ đồng, nghiệp, nhân viên - cấp trên hay khách hàng, đối tác đều đang vô cùng hài hòa nên bạn cũng không cần tốn nhiều công sức mà mọi thứ vẫn ở trong tầm kiểm soát.

Vận trình tình cảm ấm êm. Tuy bạn có phần khô khan cũng như không biết cách thể hiện tình cảm với nửa kia, nhưng bằng sự chân thành và những hành động thiết thực mà giữ gìn được tình yêu hiện tại.

Đúng 12 giờ ngày thứ Hai (12/9), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như phượng hoàng lửa', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc, cuộc sống phủ phê - Ảnh 3
Thứ Hai sẽ là một ngày làm việc tương đối “dễ thở”, không có quá nhiều áp lực của người tuổi Dậu - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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