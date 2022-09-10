Đúng 12 giờ ngày 11/9/2022, 3 con giáp này gặp toàn điều may, tài lộc bạt ngàn, cát tường như ý, bội thu tài lộc

Tâm linh - Tử vi 10/09/2022 13:52

Đúng 12 giờ ngày 11/9/2022, 3 con giáp may mắn nhất, hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đón nhận kẻo choáng ngợp nhé!

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có tính cách cởi mở, hay nói hay cười, luôn tỏ ra duyên dáng và sở hữu tính cách độc lập. Tử vi dự báo rằng, đúng 12 giờ ngày 11/9/2022, vận trình của người tuổi Dậu thăng hoa, tài lộc dồi dào. Con giáp này có thể đón nhận nhiều chuyện đáng mừng, việc kinh doanh làm ăn phát triển tốt đẹp.

Đúng 12 giờ ngày 11/9/2022, 3 con giáp này gặp toàn điều may, tài lộc bạt ngàn, cát tường như ý, bội thu tài lộc - Ảnh 1
Không chỉ bản thân tuổi Dậu có phúc khí mà những người ở bên họ cũng được hưởng thêm vận may - Ảnh minh họa: Internet

Vận khí dồi dào đến từ bốn phương, sự nghiệp của tuổi Dậu có bàn đạp vững chắc để phất lên. Không chỉ bản thân tuổi Dậu có phúc khí mà những người ở bên họ cũng được hưởng thêm vận may.

Tuổi Dậu luôn sống tích cực, có tinh thần phấn đấu hết mình. Bản mệnh ngoài việc tập trung cho sự nghiệp thì cần phải điều chỉnh tốt mối quan hệ gia đình, như vậy thì càng về sau càng phú quý.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý bẩm sinh thông minh, nhanh trí. Họ luôn đưa ra những ý tưởng mới mẻ. Người tuổi này mang tính cách hòa đồng, có nhiều bạn bè.

Đúng 12 giờ ngày 11/9/2022, 3 con giáp này gặp toàn điều may, tài lộc bạt ngàn, cát tường như ý, bội thu tài lộc - Ảnh 2
Con giáp này làm công ăn lương được cấp trên trọng dụng, sự nghiệp thăng tiến. Người tuổi này đầu tư kinh doanh cũng lộc lá đầy tay, tiền vào như nước - Ảnh minh họa: Internet

Họ cũng vượng vận quý nhân. Khi gặp khó khăn, con giáp này thường được người tốt giúp đỡ. Tuy vậy, người tuổi này cũng có khí rất bốc đồng, làm việc gì cũng vội vàng. Họ cần suy xét vấn đề kỹ lưỡng hơn để tránh những sai sót.

 

Con giáp tuổi Tý không sợ thất bại, dám thử thách bản thân. Họ luôn kiên cường và tin tưởng vào tương lai tươi sáng. Đúng 12 giờ ngày 11/9/2022, người tuổi Tý nhiều tài lộc, có nhiều cách kiếm tiền. Vì vậy, số tiền tiết kiệm của họ tăng lên đáng kể.

Cuộc sống của họ sẽ bước sang một giai đoạn mới. Con giáp này làm công ăn lương được cấp trên trọng dụng, sự nghiệp thăng tiến. Người tuổi này đầu tư kinh doanh cũng lộc lá đầy tay, tiền vào như nước.

Tuổi Mùi

Đây là con giáp có tài trí, tham vọng chứ không chấp nhận sống an phận thủ thường. Đúng 12 giờ ngày 11/9/2022, bạn sẽ nhận được một số lời mời làm việc, cơ hội hợp tác trong các dự án lớn, hoặc kế hoạch phát triển kinh doanh tốt.

Đúng 12 giờ ngày 11/9/2022, 3 con giáp này gặp toàn điều may, tài lộc bạt ngàn, cát tường như ý, bội thu tài lộc - Ảnh 3
Bên cạnh năng lực cá nhân ngày một hoàn thiện họ được thần tài nuông chiều, quý nhân thương yêu nên phúc phần càng tăng thêm đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Người làm nghề buôn bán cũng gặp thời gặp thế, làm ăn đắc tài, lộc lá nhiều hơn những ngày trước. Có thể nói, sắp tới người tuổi Mùi sẽ có thu nhập dồi dào, túi tiền rủng rỉnh.

Ngoài cơ hội được thăng chức tăng lương, Mùi còn vượng vận tài lộc nên làm gì cũng ra tiền. Bên cạnh năng lực cá nhân ngày một hoàn thiện họ được thần tài nuông chiều, quý nhân thương yêu nên phúc phần càng tăng thêm đáng kể. Sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, thu nhập tăng liên tục.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày tới (11, 12/9/2022), 3 con giáp như Phượng Hoàng tung cánh, vận trình hoan hỷ, chính thức bước sang trang mới cuộc đời

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày tới (11, 12/9/2022), 3 con giáp như Phượng Hoàng tung cánh, vận trình hoan hỷ, chính thức bước sang trang mới cuộc đời

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày tới (11, 12/9/2022), 3 con giáp may mắn dưới đây được chính thức hết hạn tam tai, tài khoản 'ting ting' liên hồi, sự nghiệp sẽ có quý nhân phù trợ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp 3 con giáp phát tài 3 con giáp may mắn tử vi mỗi ngày

TIN MỚI NHẤT

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 41 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 1 giờ 11 phút trước
Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân