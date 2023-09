Tuổi Tuất

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, con giáp Tuất là người dám nghĩ dám làm và nói được làm được. Người tuổi này cũng rất hào phóng, sòng phẳng nên họ được nhiều người yêu mến.

Vận tài lộc của người tuổi Tuất thăng hoa tột đỉnh, chỉ cần quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, 2 ngày tới, tuổi Tuất gặp nhiều may mắn, mở cửa thấy vui, tài lộc vượng phát. Có quý nhân phù trợ, Thần Tài ra sức giúp đỡ, gặp nhiều may mắn, làm gì cũng có lợi, có quyền lực và tiền tài, tình duyên, sự nghiệp, thu hoạch kép, vận may gia đình cũng vô cùng thịnh vượng, không thể đếm xuể.