Đúng 12 giờ khuya, hãy đặt vật này vào phòng khách để đánh thức thần tài, gia chủ thăng quan tiến chức ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 27/03/2020 07:12

Chẳng cần phải cúng sao giải hạn, chỉ cần đặt vật phẩm phong thủy này vào phòng khách đúng 12 giờ khuya gia chủ sẽ may mắn cả đời, đếm tiền mệt mỏi. 

Chỉ cần đặt những vật phẩm phong thủy này vào phòng khách vào đúng 12 giờ khuya, gia chủ sẽ kích thích tài lộc nở rộ, may mắn ngút trời, làm đâu thắng đó.

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Bạn cần chờ đúng 12 giờ khuya hẵng treo tranh để đánh thức thần tài - Ảnh minh họa: Internet

Tranh có hình con ngựa

Các chuyên gia phong thủy cho rằng, ngựa là vật phẩm tượng trưng cho sự nhanh nhẹn, tháo vát và kiên trì đúng như câu nói “mã đáo thành công”. Vậy nên, nếu đặt vật phẩm phong thủy có hình chú ngựa trong phòng khách thì gia chủ sẽ hút cạn lộc trời, tiền ùa vào nhà.

Thế nhưng, cần chờ đúng 12 giờ khuya hẵng treo tranh để đánh thức thần tài, mở đường cho gia chủ nhanh chóng thăng quan phát tài.

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Đặt đồ đạc hay tượng cá chép trong phòng khách sẽ giúp vạn sự hanh thông, xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần - Ảnh minh họa: Internet

Cá chép

Dân gian vẫn lưu truyền những câu chuyện truyền thuyết về cá chép hóa rồng. Về những chú cá mạnh mẽ, khôn ngoan sau những thử thách, khốn khó đã có thể biến thành rồng, đổi đời chỉ trong tích tắc.

Thế nên, nếu công việc hiện tại không như ý, làm ăn khó khăn bạn đừng quên áp dụng những mẹo phong thủy. Việc đặt tranh cá chép, đồ đạc hay tượng cá chép trong phòng khách chính là bí quyết phong thủy giúp vạn sự hanh thông, xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần.

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Thuyền buồm có thể kích thích tài lộc sinh sôi nảy nở, giúp gia chủ làm ăn đại phát - Ảnh minh họa: Internet

Tranh ảnh thuyền buồm

Người ta vẫn thường ví von chủ một doanh nghiệp chính là thuyền trưởng lèo lái con thuyền ra khơi, giống như họ đang lèo lái doanh nghiệp của mình ngày càng phát triển, vươn ra biển lớn. Nếu đang làm ăn kinh doanh thì mô hình thuyền buồm, hay vật phẩm có hình thuyền buồm chính là vật phẩm mang lại may mắn cho gia chủ.

Đặc biệt, quan niệm phong thủy còn cho rằng thuyền buồm còn có thể kích thích tài lộc sinh sôi nảy nở, giúp gia chủ làm ăn đại phát.

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Chỉ cần chờ đến 12 giờ khuya, khung giờ linh thiêng nhất ngày để đặt quả cầu phong thủy ở phòng khách thì vượng khí sẽ ập vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Quả cầu phong thủy

Quả cầu phong thủy có tác dụng giúp nhân đôi lộc lá, may mắn mà gia chủ đang có. Thế nên, bạn chỉ cần chờ đến 12 giờ khuya, khung giờ linh thiêng nhất ngày để đặt quả cầu phong thủy ở phòng khách thì vượng khí sẽ ập vào nhà.

Ngoài mẹo phong thủy phòng khách với quả cầu, bạn cũng nên đặt một quả cầu phong thủy ở bàn làm việc để vật may mắn này giúp bạn đưa ra những quyết định đúng đắn, từ đấy sự nghiệp sẽ ngày càng hiển vinh.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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