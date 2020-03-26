Đặt lọ muối vào vị trí này đảm bảo tiền ập xuống đầu, gia chủ giàu nhanh như trúng số độc đắc

Tâm linh - Tử vi 26/03/2020 16:34

Chỉ cần biết mẹo phong thủy khi đặt hũ muối đúng cung thần tài thì gia chủ nghèo mấy cũng thành đại gia, lắm của nhiều tiền, gia đình thuận hòa ấm êm.

Chẳng những xua đuổi tà khí, mẹo phong thủy khi đặt lọ muối còn giúp bạn hút tài lộc vào nhà, bạc tiền dư dả, của ăn của để chất đống.

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Bạn đừng chần chừ mà hãy tự làm ngay lọ muối phong thủy chiêu tài đón lộc  - Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, muối là vật phẩm có thể đuổi tà trừ ma, khiến điều xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần. Đây chính là lý do vì sao những ngày cuối năm, người ta thường mua muối hạt và rải quanh nhà để tẩy uế cho cả gia đình.

Thế nên, bạn đừng chần chừ mà hãy tự làm ngay lọ muối phong thủy chiêu tài đón lộc cho bản thân. Cách thực hiện rất đơn giản. Chỉ cần cho muối vào 2/3 lọ thủy tinh, sau đấy xếp 6 đồng tiền xu lên bề mặt muối theo hình tròn. Kế đến, bạn rót nước sạch vào đầy lọ muối là được.

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Hãy xác định hướng Đông Nam của ngôi nhà, sau đấy đặt lọ muối may mắn đúng vị trí ấy - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý rằng, bạn nên đặt mặt dương của đồng tiền (mặt có ký tự) lên trên. Khi đặt vào vị trí phong thủy đừng quên lót một miếng vải ở dưới lọ muối.

Điều quan trọng nhất trong việc đặt lọ phong thủy chính là chọn đúng cung tài lộc. Hãy xác định hướng Đông Nam của ngôi nhà, sau đấy đặt lọ muối may mắn đúng vị trí ấy. Dám chắc, sau đấy gia chủ sẽ tha hồ nhận phúc lộc trời cho, tiền ùa vào nhà ào ào như thác lũ sau mưa.

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Muối còn là vật phẩm phong thủy giúp xả xui cực hiệu nghiệm - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, muối còn là vật phẩm phong thủy giúp xả xui cực hiệu nghiệm

Nếu gần đây mọi việc không như ý muốn, gặp trắc trở đủ đương, xui xẻo ám vận. Bạn có thể dùng một nắm muối để xả xui. Nam tả nữ hữu, nam trái nữ phải, bạn chỉ cần bốc nắm muối vứt qua vai trái hoặc phải tùy theo giới tính và bước về phía trước 7 bước với nam, 9 bước với nữ thì xui xẻo sẽ bị bỏ lại phía sau.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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