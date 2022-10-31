Đúng 12 giờ 12 phút ngày 1 tháng 11: Phúc Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp giàu có căng ví, ăn rồi làm chủ, thành công liên miên, hạnh phúc triền miên

Tâm linh - Tử vi 31/10/2022 11:33

Thời điểm này chính là cơ hội lớn để những con giáp sau đột phá tài chính. Không phải lúc nào cũng có cơ hội tốt như vậy nên hãy cố gắng nắm bắt.

 

Tuổi Tỵ

Theo tử vi, những người tuổi Tỵ từ thời điểm này sẽ bước vào thời kỳ tài lộc rộng mở, nếu nắm bắt tốt sẽ có cơ hội đưa công việc của mình lên một tầm cao mới. Người tuổi Tỵ trở nên kiên nhẫn hơn trong công việc, vừa có sự tiến bộ vừa giữ được sự ổn định, vượt qua lo lắng, nâng cao tay nghề hơn, được kỳ vọng mở ra cơ hội phát triển.

Đúng 12 giờ 12 phút ngày 1 tháng 11: Phúc Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp giàu có căng ví, ăn rồi làm chủ, thành công liên miên, hạnh phúc triền miên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những chú Rắn được dự báo có tin vui về tài lộc, vượt qua áp lực, chinh phục thử thách, từng bước thành công. Bạn rất tự tin, bạn sẽ luôn khao khát ánh sáng, bạn sẽ luôn cho mình thấy hy vọng, và luôn khẳng định mình là phiên bản tốt nhất của chính mình.

Tuổi Thân

Những con khỉ thuộc con giáp rất dễ tiếp thu, nhưng bạn sẽ không bao giờ làm bản thân sai. Bạn luôn sống theo cách của riêng mình, luôn tự do và thoải mái. Tuy nhiên, bạn vừa thông minh vừa can đảm, năng động và dám nghĩ dám làm, và cuộc sống của bạn không hề bình thường chút nào.

Đúng 12 giờ 12 phút ngày 1 tháng 11: Phúc Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp giàu có căng ví, ăn rồi làm chủ, thành công liên miên, hạnh phúc triền miên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ thời điểm này những ngôi sao may mắn sẽ chiếu sáng, và tài vận của cung hoàng đạo khỉ sẽ rủng rỉnh. Bạn sẽ gặp may mắn. Dự kiến ​​cả của cải và tiền mặt sẽ tăng gấp đôi. Mặc dù bạn không đặc biệt quan tâm đến danh và tài sản, nhưng bạn rất dễ đạt được cả danh và tài, trở nên giàu có.

Tuổi Thìn

Tử vi cho biết người tuổi Thìn sẽ thịnh vượng một cách bất ngờ do Thìn sẽ nắm trong tay cơ hội đổi đời. Từ đây cuộc sống bước sang trang mới, mọi chuyện thuận lợi, hanh thông, may mắn và có tài có lộc. Nếu như Thìn đang có kế hoạch mua sắm với khoản tiền lớn thì có thể thực hiện được.

Đúng 12 giờ 12 phút ngày 1 tháng 11: Phúc Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp giàu có căng ví, ăn rồi làm chủ, thành công liên miên, hạnh phúc triền miên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn có những mối quan hệ ngoại giao cực kỳ tốt và nhiều phúc khí. Điều này tạo cơ hội gia tăng nguồn tiền mang về cho bản thân. Thậm chí chúng còn mang đến khả năng sinh lời trong tương lai. Những ngày này, nhờ Thần Tài rót lộc vào nhà và quý nhân hết lòng nâng đỡ nên nay mai Thìn sẽ đón mưa tài lộc. Làm việc không quá vất vả mà tiền bạc vây quanh, song hỷ lâm môn chính là phúc lộc trời đã an bài cho Thìn trong thời gian này

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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