Đúng 11h ngày 23/9: 3 con giáp khỏe mạnh bình an, thăng chức tăng lương, tiền tài đầy ắp

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 10:45

3 con giáp này không gặp xui xẻo mà mạnh khỏe bình an, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp vào khung giờ này.

 Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ là con giáp tài giỏi khôn khéo, biết kính trên nhường dưới. Con giáp này cũng lanh lợi, giỏi giao tiếp nên được lòng người. Trong công việc, họ là người chí công vô tư, không ngại khó ngại khổ, không ngừng vươn lên trong cuộc sống. Bởi vậy, dù xuất phát điểm bình dân nhưng về hậu vận người tuổi Tỵ vẫn có thể gây dựng sự nghiệp đầy hứa hẹn.

Vào khung giờ này, người tuổi Tỵ có tài vận lên cao. Công việc làm ăn của họ ngày càng suôn sẻ, người làm kinh doanh nhờ có quý nhân phù trợ sẽ ký kết được hợp đồng lớn. Đối với người làm nông nghiệp thì tìm được thương lái hợp tác lâu dài, bán được sản phẩm với giá cao.

Đúng 11h ngày 23/9: 3 con giáp khỏe mạnh bình an, thăng chức tăng lương, tiền tài đầy ắp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đối với những người làm công ăn lương thì có cơ hội thể hiện năng lực từ đó thăng tiến trong sự nghiệp. Con giáp tuổi Tỵ này nỗ lực hết sức mình, biến ước mơ thành hiện thực, có cuộc sống giàu có và sung túc như mong đợi.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi khá trầm tính, nói ít làm nhiều. Người tuổi này sống chân thành, được nhiều người yêu mến. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không cần báo đáp, cũng không câu nệ thiệt hơn. Thời gian trước đây, người tuổi Mùi bị hung tinh chiếu mệnh, tài vận không mấy tốt đẹp.

Đúng 11h ngày 23/9: 3 con giáp khỏe mạnh bình an, thăng chức tăng lương, tiền tài đầy ắp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào khung giờ này, con giáp tuổi Mùi nhận tài lộc từ quý nhân, nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền cuộc sống mới dần khởi sắc. Nếu tập trung vào lĩnh vực mà mình giỏi mà phát huy tài năng thì họ sẽ đạt được thành tích xuất sắc. Trong thời gian tới, con giáp tuổi Mùi cần kiên trì, năng nổ nhiều hơn trong công việc và nên nhớ khó khăn chỉ là tạm thời. Nếu cố gắng hết sức mình thì con giáp này sẽ đạt được thành quả xứng đáng.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất hiền lành, cương nghị và hào hiệp. Họ là người tự lập sớm, có thể thích nghi tốt với hoàn cảnh. Người tuổi này luôn tin rằng bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, họ có thể vượt qua khó khăn, thử thách và vươn lên, thay đổi hoàn cảnh. Chính vì vậy mà dù con giáp tuổi Tuất xuất thân bình dân với gia cảnh không mấy khá giả nhưng về hậu vận vẫn có sự nghiệp thành công vẻ vang và cuộc sống đủ đầy, sung túc.

Đúng 11h ngày 23/9: 3 con giáp khỏe mạnh bình an, thăng chức tăng lương, tiền tài đầy ắp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khung thời gian này là khoảng thời điểm người tuổi Tuất nên phát huy kỹ năng xã hội vững vàng. Người tuổi này gặp được bạn làm ăn, đối tác tin cậy nên công việc có tiến triển tốt, sự nghiệp ngày càng thăng hoa. Người đi xa cũng có cơ hội tăng thêm thu nhập cải thiện đời sống.

*Bài viết mang tính chất tham khảo chiêm nghiệm.

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