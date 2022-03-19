Đúng 11 ngày cuối tháng 2 ÂL: Vận trình 3 con giáp như 'CÁ GẶP NƯỚC', gặp may cả tình lẫn tiền, thu nhập tăng cao

Tâm linh - Tử vi 19/03/2022 17:30

Theo dự đoán, trong 11 ngày cuối tháng 2 âm lịch, có 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, thần tài đến nhà, tiền cũng đổ về như mưa gió lớn.

Tuổi Dậu

Trong 11 ngày cuối tháng 2 âm lịch, con giáp may mắn tuổi Dậu được Cát Tinh chiếu rọi, trăm việc thuận lợi theo dù công việc hay cuộc sống. Dậu có những bước phát triển tươi mới đáng kinh ngạc, dễ được quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp, mang lại những cơ hội mới, tài vận hanh thông, thành công nổi bật giữa đám đông.

Không chỉ thế, bạn được lãnh đạo ưu ái, nể trọng nên kéo theo tài lộc hưng vượng. Vì vậy, tuổi Dậu hãy tiếp tục nâng cao chuyên môn, tạo dựng các mối quan hệ trong công việc. Để một khi cơ hội đến, con giáp có đủ năng lực để nắm bắt và vươn tới đỉnh cao thành công.

Đúng 11 ngày cuối tháng 2 ÂL: Vận trình 3 con giáp như 'CÁ GẶP NƯỚC', gặp may cả tình lẫn tiền, thu nhập tăng cao - Ảnh 1
Trong 11 ngày cuối tháng 2 âm lịch, con giáp may mắn tuổi Dậu được Cát Tinh chiếu rọi - Ảnh: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi dự đoán, tuổi Tý là người có năng lực, lại khôn khéo, luôn đi đầu trong mọi việc. Trong vòng 11 ngày cuối tháng 2 âm lịch, con giáp tuổi Tý bước vào thời gian may mắn hiếm có, nhiều khả năng trúng thưởng lớn, đầy tài lộc. Con giáp này cần tìm ra phương pháp làm việc hiệu quả, sự nghiệp ngày càng thành công.

Chuyện tình cảm mập mờ sẽ có bước tiến vào mối quan hệ chính thức. Đặc biệt, tình cảm ổn định chính là nền móng vững chắc cho những bước tiến mạnh mẽ sau này. Bản mệnh sẽ nhận một món tiền khổng lồ bất ngờ rơi vào túi.

Đúng 11 ngày cuối tháng 2 ÂL: Vận trình 3 con giáp như 'CÁ GẶP NƯỚC', gặp may cả tình lẫn tiền, thu nhập tăng cao - Ảnh 2
Trong vòng 11 ngày cuối tháng 2 âm lịch, con giáp tuổi Tý bước vào thời gian may mắn hiếm có - Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn trong 11 ngày cuối tháng 2 âm lịch sẽ có cát tinh chiếu rọi sẽ quét sạch mọi xui xẻo, khó khăn, chỉ còn may mắn tìm đến với con giáp. Người cầm tinh con Rồng hiền lành, ít bon chen nên đôi khi bị đồng nghiệp lợi dụng. Thời gian này, quý nhân cũng luôn xuất hiện giúp con giáp thoát khỏi bất công không đáng có.

Đặc biệt, tuổi Thìn được Thần Tài vào nhà, chắc chắn mang lại niềm vui, công việc thuận lợi. Tài năng của con giáp được cấp trên nhìn nhận đúng đắn, từ đây lương bổng tăng vùn vụt. Nhờ đó cơ hội công việc cũng tìm về liên tiếp, con giáp thoả sức gặt hái may mắn và tài lộc.

Đúng 11 ngày cuối tháng 2 ÂL: Vận trình 3 con giáp như 'CÁ GẶP NƯỚC', gặp may cả tình lẫn tiền, thu nhập tăng cao - Ảnh 3
Tuổi Thìn trong 11 ngày cuối tháng 2 âm lịch sẽ có cát tinh chiếu rọi sẽ quét sạch mọi xui xẻo - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Nhờ chăm chỉ làm việc mà được thần tài để mắt, trong nửa cuối tháng 3 này, những con giáp sẽ có may mắn ngập tràn, làm gì cũng hái ra tiền.

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