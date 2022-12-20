Đúng 11 ngày cuối tháng 12 dương lịch, 3 con giáp không trúng số độc đắc cũng gặp quả trời cho, vận trình thăng hoa, tài lộc rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 20/12/2022 15:41

Theo tử vi, trong 11 ngày cuối tháng 12/2022, sẽ là lúc những người thuộc 3 con giáp dưới đây vận trình thăng hoa, tài lộc rủng rỉnh.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là một trong số những con giáp chu đáo, tận tâm, làm việc siêng năng nhất trong 12 con giáp. Theo tử vi phương Đông dự báo, trong 11 ngày cuối tháng 12/2022, người tuổi Tý sẽ gặp được nhiều may mắn trên đường tài vận. Chính bởi vậy, tài chính của họ trong 2 ngày cuối tuần dồi dào bất ngờ, của cải sẽ bất ngờ đổ tới từ nhiều nguồn.

Đúng 11 ngày cuối tháng 12 dương lịch, 3 con giáp không trúng số độc đắc cũng gặp quả trời cho, vận trình thăng hoa, tài lộc rủng rỉnh - Ảnh 1
Theo tử vi phương Đông dự báo, trong 11 ngày cuối tháng 12/2022, người tuổi Tý sẽ gặp được nhiều may mắn trên đường tài vận - Ảnh minh họa: Internet

Dưới sự phù trợ của quý nhân, người tuổi Tý được kỳ vọng sẽ có khởi đầu sáng sủa với công việc phụ bên lề, từ đó gia tăng thêm nữa nguồn thu nhập. Cần lưu ý một điều là người tuổi Tý cần tham gia nhiều hoạt động xã hội, cộng đồng hơn, có thế thì họ mới có thể “va” phải quý nhân và nhận được sự giúp đỡ từ người đó.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vốn nổi tiếng vì sự chững chạc, mạnh mẽ. Hơn nữa, họ sở hữu tính cách hiền lành, tốt bụng, giỏi thấu hiểu lòng người và biết quan tâm, chăm sóc người khác. Nhờ vậy mà dù ở đâu, người tuổi Dậu đều dễ dàng nhận được sự quý mến của những người xung quanh.

Đúng 11 ngày cuối tháng 12 dương lịch, 3 con giáp không trúng số độc đắc cũng gặp quả trời cho, vận trình thăng hoa, tài lộc rủng rỉnh - Ảnh 2
Theo tử vi cho biết, trong 11 ngày cuối tháng 12/2022, tài lộc của người tuổi Dậu cực kì khởi sắc khi sao Thiên Phủ sẽ tọa thủ cung Sinh Khí của họ - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cho biết, trong 11 ngày cuối tháng 12/2022, tài lộc của người tuổi Dậu cực kì khởi sắc khi sao Thiên Phủ sẽ tọa thủ cung Sinh Khí của họ. Tiền tài sẽ đổ về tay họ một cách không kiểm soát, khiến họ phải ngỡ ngàng. Đường tình duyên của Dậu cũng không quá tệ, có khi còn đón song hỷ lâm môn. Những ai đã có nửa kia có thể chọn cuối năm nay để kết hôn.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất được nhận xét là tốt bụng, dễ gần, ăn ở hiền lành. Đa số con giáp này sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Người tuổi này có nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm.

Đúng 11 ngày cuối tháng 12 dương lịch, 3 con giáp không trúng số độc đắc cũng gặp quả trời cho, vận trình thăng hoa, tài lộc rủng rỉnh - Ảnh 3
Đúng 11 ngày cuối tháng 12/2022, các bạn tuổi Tuất được cát tinh che chở nên sẽ gặp rất nhiều may mắn. Sóng gió qua đi, tài lộc vẫy chào, con giáp may mắn này cần phải chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 11 ngày cuối tháng 12/2022, các bạn tuổi Tuất được cát tinh che chở nên sẽ gặp rất nhiều may mắn. Sóng gió qua đi, tài lộc vẫy chào, con giáp may mắn này cần phải chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự. Đây là giai đoạn Tuất có quý nhân chiếu cố giúp đỡ, cuộc sống của con giáp này ngày càng thăng hoa. Đối với những người làm kinh doanh, đây là lúc bạn nên tranh thủ nắm bắt mọi thời cơ để có thể “cá kiếm” được khối tài sản to lớn. Ngay cả khi trong thời gian này tuổi Tuất không chủ động đi tìm cơ hội thì tài vận cũng sẽ ghé thăm. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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