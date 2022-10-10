Đúng 10h33p hôm nay: TOP 3 con giáp bước chân ra cửa chạm mặt Thần tài, bước chân dô cửa rinh lộc đầy nhà, làm việc gì cũng được chở che, thuận lợi

Là con giáp may mắn tuần này nên cuộc sống của người tuổi Ngọ đang có những dấu hiệu khởi sắc đáng kể.

Đúng 10h33p hôm nay trên phương diện công việc, khi cuộc sống đã đi vào nề nếp, bản mệnh hãy dành thêm thời gian để tìm hiểu đam mê thực sự của bản thân.

Điều này sẽ giúp bạn chữa lành những tổn thương cảm xúc trong thời gian vừa qua, đồng thời giúp bạn luôn tràn đầy hăng hái và nhiệt huyết mỗi ngày. Làm việc với đam mê cũng sẽ giúp bạn dễ dàng gặt hái thành công hơn hẳn đấy.

Với những người độc thân, chuyện tình cảm hanh thông có thể khiến bạn gặp được người phù hợp mà không cần phải thông qua sự giới thiệu của bất cứ ai. Hãy dành thêm thời gian để trò chuyện và tìm hiểu đối phương rồi đi tới quyết định cũng không muộn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi hôm nay, từ 10h30p Thực Thần mang đến tin vui về đường tài lộc cho người tuổi Tuất, đặc biệt là người theo nghiệp kinh doanh buôn bán. Cát thần này sẽ mang tới những cơ hội làm ăn thuận lợi, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, bạn có thể thoải mái chi tiêu.

Thổ khí vượng cho thấy sức khỏe của bản mệnh không được tốt chủ yếu là do bạn ép bản thân làm quá nhiều việc quá sức. Trong ngày thứ 2 này bạn nên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi, dưỡng sức để chuẩn bị cho một tuần mới rực rỡ hơn đang đến gần.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.