Đúng 10h33p hôm nay: TOP 3 con giáp bước chân ra cửa chạm mặt Thần tài, bước chân dô cửa rinh lộc đầy nhà, làm việc gì cũng được chở che, thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 10/10/2022 08:22

Đúng 10h33p hôm nay: TOP 3 con giáp bước làm việc gì cũng được chở che, tiền tài thu về đầy túi kể từ bây giờ trở đi.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý cũng được dự báo là sẽ gặp nhiều may mắn trên phương diện tiền bạc trong những tháng cuối năm 2022. Con giáp này có quý nhân nâng đỡ nên gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến mọi người ngưỡng mộ.

Đúng 10h33p hôm nay, người làm công ăn lương có cơ hội khẳng định bản thân và được cấp trên công nhận. Nhờ đó, một khoản thưởng nóng có thể về tay tuổi Tý. Con giáp này cũng có thể nhận được cơ hội tăng lương, thăng chức.

Người làm ăn kinh doanh gặp nhiều thuận lợi, nguồn tiền quy vòng đều đặn. Tuổi Tý có thể kí kết những hợp đồng mới, có giá trị lớn.

Đúng 10h33p hôm nay: TOP 3 con giáp bước chân ra cửa chạm mặt Thần tài, bước chân dô cửa rinh lộc đầy nhà, làm việc gì cũng được chở che, thuận lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Là con giáp may mắn tuần này nên cuộc sống của người tuổi Ngọ đang có những dấu hiệu khởi sắc đáng kể.

Đúng 10h33p hôm nay trên phương diện công việc, khi cuộc sống đã đi vào nề nếp, bản mệnh hãy dành thêm thời gian để tìm hiểu đam mê thực sự của bản thân.

Điều này sẽ giúp bạn chữa lành những tổn thương cảm xúc trong thời gian vừa qua, đồng thời giúp bạn luôn tràn đầy hăng hái và nhiệt huyết mỗi ngày. Làm việc với đam mê cũng sẽ giúp bạn dễ dàng gặt hái thành công hơn hẳn đấy.

Với những người độc thân, chuyện tình cảm hanh thông có thể khiến bạn gặp được người phù hợp mà không cần phải thông qua sự giới thiệu của bất cứ ai. Hãy dành thêm thời gian để trò chuyện và tìm hiểu đối phương rồi đi tới quyết định cũng không muộn.

Đúng 10h33p hôm nay: TOP 3 con giáp bước chân ra cửa chạm mặt Thần tài, bước chân dô cửa rinh lộc đầy nhà, làm việc gì cũng được chở che, thuận lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi hôm nay, từ 10h30p Thực Thần mang đến tin vui về đường tài lộc cho người tuổi Tuất, đặc biệt là người theo nghiệp kinh doanh buôn bán. Cát thần này sẽ mang tới những cơ hội làm ăn thuận lợi, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, bạn có thể thoải mái chi tiêu.

Thổ khí vượng cho thấy sức khỏe của bản mệnh không được tốt chủ yếu là do bạn ép bản thân làm quá nhiều việc quá sức. Trong ngày thứ 2 này bạn nên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi, dưỡng sức để chuẩn bị cho một tuần mới rực rỡ hơn đang đến gần.

Đúng 10h33p hôm nay: TOP 3 con giáp bước chân ra cửa chạm mặt Thần tài, bước chân dô cửa rinh lộc đầy nhà, làm việc gì cũng được chở che, thuận lợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Số trời đã định, chỉ cần đồng hồ điểm đúng 00h00p ngày mai (10/10): 3 con giáp chuẩn bị phát tài, tiền vàng 'gánh còng lưng' về nhà, may mắn hút hết công danh phú quý trong thiên hạ

Số trời đã định, chỉ cần đồng hồ điểm đúng 00h00p ngày mai (10/10): 3 con giáp chuẩn bị phát tài, tiền vàng 'gánh còng lưng' về nhà, may mắn hút hết công danh phú quý trong thiên hạ

Tử vi dự đoán, đúng 00h00p ngày mai (10/10) 3 con giáp chuẩn bị phát tài, con đường công danh sự nghiệp ở trước mắt vô cùng hanh thông, tươi sáng rộng mở.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 3 con giáp đổi vận tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 2 giờ 10 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 2 giờ 40 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 3 giờ 10 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 4 giờ 10 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà