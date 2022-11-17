Đúng 10h30 ngày 24/10 âm lịch, 3 con giáp này may mắn hưởng lộc Thần tài, làm đâu trúng đó, ngồi không cũng hưởng lộc trời cho

Tâm linh - Tử vi 17/11/2022 04:45

Tử vi dự đoán, đúng 10h30 ngày 24/10 âm lịch, những con giáp này được Thần Tài chiếu mệnh nên gặp may về tiền bạc, dù không phải nỗ lực nhiều như người khác nhưng tài khoản vẫn nảy số đều.

Tuổi Ngọ

Đúng 10h30 ngày 24/10 âm lịch, tuổi Ngựa may mắn được Thần Tài chiếu mệnh, may mắn ùa đến. Con giáp này gặp được nhiều điều may mắn, tài lộc chủ yếu đến từ những cơ hội bất ngờ. Điều này đòi hỏi bản mệnh phải nhanh nhạy nắm bắt vận trình, đừng để cho mọi thứ trôi qua rồi mới nuối tiếc thì chẳng thể làm gì hơn.

Người làm kinh doanh sẽ có thời gian bội thu, hàng hóa chỉ lo không có để bán chứ chẳng mấy khi tồn đọng. Bản mệnh nhìn thấy trước được hướng đi của mình, nắm được xu thế phát triển cùng nhu cầu của thị trường nên nhập hàng có định hướng, khiến cho bao người nhìn vào mà ao ức.

Đúng 10h30 ngày 24/10 âm lịch, 3 con giáp này may mắn hưởng lộc Thần tài, làm đâu trúng đó, ngồi không cũng hưởng lộc trời cho - Ảnh 1
Đúng 10h30 ngày 24/10 âm lịch, tuổi Ngựa may mắn được Thần Tài chiếu mệnh, may mắn ùa đến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Dường như có điều gì đó đang đốc thúc khiến người tuổi Mùi cảm thấy tự tin hơn thể hiện năng lực của mình trong công việc. Bước sang 10h30 ngày 24/10 âm lịch là cơ hội tốt để con giáp tuổi Mùi có được cơ hội thăng tiến nhanh chóng.

Bận rộn chưa hẳn là điều xấu khi bạn có thời gian tập trung hơn vào công việc, tránh bị sao nhãng vì những vướng bận khác của cuộc sống. Vì thế, dù cuối năm công việc có bận rộn nhưng đây chính là thời điểm con giáp này khẳng định vị thế của bản thân trong công việc.

Đúng 10h30 ngày 24/10 âm lịch, 3 con giáp này may mắn hưởng lộc Thần tài, làm đâu trúng đó, ngồi không cũng hưởng lộc trời cho - Ảnh 2
Bước sang 10h30 ngày 24/10 âm lịch là cơ hội tốt để con giáp tuổi Mùi có được cơ hội thăng tiến nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đúng 10h30 ngày 24/10 âm lịch, người tuổi Thìn cũng thuộc con giáp may mắn nhờ có người hỗ trợ cho bạn rất nhiều trong cuộc sống cũng như công việc. Không những thế, bạn hiểu rõ tầm quan trọng của những ngày nước rút nên không hề vội vã, khá kiên nhẫn, chỉn chu trong việc mình làm để tránh sai sót.

Có thể nói, vận thế của người tuổi Thìn lúc này vô cùng thuận lợi. Không lạ gì khi con giáp này làm việc gì cũng hanh thông, vì chỉ cần xuất hiện một chút khó khăn là ngay lập tức có người xuất hiện đưa ra những gợi ý hay ho để mở đường cho bạn có những ý tưởng hay ho thoát khỏi tình trạng hiện tại.

Đúng 10h30 ngày 24/10 âm lịch, 3 con giáp này may mắn hưởng lộc Thần tài, làm đâu trúng đó, ngồi không cũng hưởng lộc trời cho - Ảnh 3
Đúng 10h30 ngày 24/10 âm lịch, người tuổi Thìn cũng thuộc con giáp may mắn nhờ có người hỗ trợ cho bạn rất nhiều trong cuộc sống cũng như công việc - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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