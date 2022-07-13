Đúng 10h ngày hôm nay (thứ tư ngày 13/7), 3 con giáp 'KÍCH HOẠT' năng lực kiếm tiền, công danh sự nghiệp sáng chói, thu hút tài lộc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 13/07/2022 04:48

Lá số tử vi cho thấy, đúng 10h hôm nay, sẽ có 3 con giáp cực kỳ may mắn, được Thần Tài nâng đỡ tài lộc vô biên. Xem ngay đó là con giáp nào!

Tuổi Tỵ

Theo dự đoán được ghi chép trong sổ tử vi, đúng 10h sáng hôm nay, những người tuổi Tỵ sẽ quay vào ô siêu may mắn, liên tục gặp cơ hội kiếm ra tiền. Nhờ đó, con giáp này có thể tích lũy cho mình một vốn liếng khổng lồ, có thể mua được nhiều bất động sản giá trị.

Trời sinh những người tuổi Tỵ rất thông minh, tuy không phải thuộc hàng xuất chúng, nhưng cũng đủ để Tỵ có thể xây dựng được cơ đồ vững chãi của mình. Trong công việc, Tỵ luôn hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, cấp trên giao 1 thì Tỵ làm đến 10. Chính vì vậy mà thành quả Tỵ nhận được cũng gấp 10, gấp 100 lần so với người xung quanh. Trong thời gian tới nên phát huy điểm mạnh này để gặt hái thêm nhiều thành công hơn.

Đúng 10h ngày hôm nay (thứ tư ngày 13/7), 3 con giáp 'KÍCH HOẠT' năng lực kiếm tiền, công danh sự nghiệp sáng chói, thu hút tài lộc ngập tràn - Ảnh 1
Theo dự đoán được ghi chép trong sổ tử vi, đúng 10h sáng hôm nay, những người tuổi Tỵ sẽ quay vào ô siêu may mắn, liên tục gặp cơ hội kiếm ra tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nếu so với đại gia hay tỷ phú thì có thể Dậu chưa đủ để sánh bằng, nhưng sang 10h sáng hôm nay, tuổi Dậu ít nhất cũng trở thành triệu phú, tiền bạc bỗng dưng ập đến cùng một lúc khiến con giáp này phải choáng.

Ngay cả bản thân Dậu cũng sẽ phải bất ngờ với những tài lộc mà mình nhận được. Người tuổi Dậu làm các ngành nghề liên quan đến tài chính, bất động sản, kinh doanh… sẽ nhận được cơ hội hái lộc trong thời gian này.

Đúng 10h ngày hôm nay (thứ tư ngày 13/7), 3 con giáp 'KÍCH HOẠT' năng lực kiếm tiền, công danh sự nghiệp sáng chói, thu hút tài lộc ngập tràn - Ảnh 2
Nếu so với đại gia hay tỷ phú thì có thể Dậu chưa đủ để sánh bằng, nhưng sang 10h sáng hôm nay, tuổi Dậu ít nhất cũng trở thành triệu phú - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Không hề quá khi nói rằng, trong số 12 con giáp, Dần là một trong những con giáp có sự kiên trì, bền bỉ cao nhất. Bởi vì con giáp này hễ không làm thì thôi, nhưng một khi đã làm thì chắc chắn sẽ làm cho đến cùng và mang về thành quả thì mới thôi.

Tử vi có nói, ưu điểm này một lần nữa sẽ giúp tuổi Dần gặt hái được thành công vang dội trên phương diện sự nghiệp. Chưa dừng lại ở đó, đúng 10h ngày thứ 4 này, vận trình tài lộc của con giáp tuổi Dần dựa theo đó mà “lên hương”, tài khoản liên tục nhảy số, chỉ có tăng chứ không có giảm. Dần nên chú ý vấn đề chi tiêu của mình để không làm mất số tiền mình dày công tích cóp trong thời gian dài.

Đúng 10h ngày hôm nay (thứ tư ngày 13/7), 3 con giáp 'KÍCH HOẠT' năng lực kiếm tiền, công danh sự nghiệp sáng chói, thu hút tài lộc ngập tràn - Ảnh 3
Đúng 10h ngày thứ 4 này, vận trình tài lộc của con giáp tuổi Dần dựa theo đó mà “lên hương”, tài khoản liên tục nhảy số, chỉ có tăng chứ không có giảm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sau ngày hôm nay (11/7/2022), 3 con giáp mang đầy phúc khí, cuộc sống thăng hoa rõ rệt, lộc trời đổ như thác

Sau ngày hôm nay (11/7/2022), 3 con giáp mang đầy phúc khí, cuộc sống thăng hoa rõ rệt, lộc trời đổ như thác

Bạn có cơ hội bứt phá và kiếm được một khoản tiền kha khá sau ngày hôm nay. Còn chần chừ gì nữa mà không bắt tay làm việc ngay từ thời điểm này!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi thứ 4 tử vi ngày 13/7 Tử vi con giáp may mắn 3 con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 2 giờ 22 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 2 giờ 25 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 3 giờ 2 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 3 giờ 26 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 3 giờ 58 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026