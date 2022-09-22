Đúng 10h ngày 23/9: 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, vận may vào nhà

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão là người hiền lành, khôn khéo, biết đối nhân xử thế. Không những thế, con giáp này còn bao dung, nhân hậu, sẵn sàng tha thứ ngay cả khi người khác có lỗi với mình. Thời gian trước, con giáp tuổi Mão bị sao xấu chiếu mệnh, các mối quan hệ không được suôn sẻ. May mắn thay, con giáp này được quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp trong khung giờ này. Sắp tới, người tuổi Mão có quý nhân giúp đỡ, vượt qua khó khăn một cách dễ dàng.

Trong công việc, họ đạt thành tích tốt, có chỗ đứng không thể thay thế trong công ty. Người tuổi này làm kinh doanh trước đó từng chật vật, khó khăn thì thời gian tới cũng bắt đầu gặp may mắn. Một số người sẽ bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh trong khi một số người khác nhận cơ hội đầu tư đầy hứa hẹn. Người tuổi này có thể kiếm lời sau thời gian thua lỗ trước đó. Do đó, con giáp này cần giữ tâm trạng thỏa mái để thăng tiến trong sự nghiệp.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ tính cách tự do, sáng tạo và có chút liều lĩnh. Người tuổi này dám nghĩ dám làm, quyết đoán và giàu tinh thần trách nhiệm. Trong công việc, họ nói được làm được, không ngừng nỗ lực để đạt được mục tiêu. Vào khung giờ này, người tuổi Ngọ làm việc chăm chỉ, tài vận dồi dào. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ có thêm cơ hội hợp tác làm ăn, dự báo mang lại nguồn thu dồi dào.

Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, người làm công ăn lương thì nhờ phản ứng nhanh nên tránh được sai sót, đạt được thành tựu như mong đợi. Người tuổi này muốn tìm công việc mới, cải thiện môi trường làm việc thì đây là thời điểm tốt để họ tham gia các cuộc phỏng vấn. Con giáp tuổi này làm kinh doanh thì công việc tiến triển thuận lợi, tài vận hanh thông. Họ gặp gỡ được nhiều khách hàng, chốt được nhiều đơn hàng, doanh thu tăng lên đáng kể.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần là con giáp mạnh mẽ, quyết đoán. Trong công việc cũng như cuộc sống, con giáp này là người lạc quan, sôi nổi. Trong đám đông, họ luôn trở thành tâm điểm của sự chú ý. Con giáp tuổi Hổ tính cách đa nghi, khó tin người khác. Trong các mối quan hệ, họ thường một lòng một dạ, giàu tình cảm và có khiếu hài hước.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, con giáp có sự nghiệp thăng tiến, tiền tài đầy ắp. Người tuổi này làm kinh doanh thì tài lộc rất tốt, buôn may bán đắt. Người tuổi này được sao tốt chiếu mệnh nên gặp được đối tác tin cậy. Các thương vụ của họ đều thu về thành quả như mong đợi. Người tuổi Dần kiếm được nhiều tiền, lại biết cách đầu tư tiền bạc nên ngày một giàu có. Sau một thời gian tích lũy, họ có thể mua được tài sản có giá trị.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.