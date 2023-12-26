Đúng 10 ngày tới (3/1/2024), 3 con giáp may mắn thấm vào người, đào hoa vượng phát, chuyển mình giàu có, cứ ung dung hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 26/12/2023 08:05

Đúng 10 ngày tới (3/1/2024), 3 con giáp sau vàng bạc đầy nhà, giàu có đổi đời, làm gì cũng mã đáo thành công.

Tuổi Tuất 

Đúng 10 ngày tới (3/1/2024), người tuổi Tuất có duyên với nghệ thuật. 

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc lo lắng khi chưa ổn định dần công việc.

Tình cảm: Tình yêu bền vững, bạn đón nhận tình yêu thương từ người bạn đồng hành. 

Tài lộc: Có kinh tế chưa có sự thay đổi lớn, dù chưa có bất ngờ dành tiêng cho bản thân.

Sức khoẻ: Nâng bản thân thêm những đỉnh cao khác, dành thời gian cho bản thân nhiều hơn.

Đúng 10 ngày tới (3/1/2024), 3 con giáp may mắn thấm vào người, đào hoa vượng phát, chuyển mình giàu có, cứ ung dung hưởng lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Không chỉ là người "Trời sinh" tính cách tự tin và dũng cảm, người tuổi Ngọ còn gây chú ý bằng sự thông minh, chăm chỉ và khả năng lãnh đạo xuất chúng.

Đúng 10 ngày tới (3/1/2024), nhờ cát tinh soi chiếu mà những người tuổi Ngọ sẽ bước vào thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp. Trong những thử thách trước đây, con giáp này đã vượt qua khó khăn bằng sự ngoan cường, bền bỉ. Giờ đây, cánh cửa cơ hội đang mở ra với họ và sự nghiệp của tuổi Ngọ sẽ bùng nổ. 

Dù sớm có sự nghiệp lên cao như diều gặp gió nhưng tuổi Ngọ vẫn cần phải khiêm tốn. Trên con đường thành công, việc chia sẻ niềm vui thành công với người khác và hòa nhập vào nhóm sẽ khiến con giáp này trở nên bất khả chiến bại.

Đúng 10 ngày tới (3/1/2024), 3 con giáp may mắn thấm vào người, đào hoa vượng phát, chuyển mình giàu có, cứ ung dung hưởng lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Đúng 10 ngày tới (3/1/2024), sự nghiệp của tuổi Tý không được như ý. Con giáp này cần phải chủ động tránh xa những tranh chấp giữa bạn bè và đồng nghiệp, chớ nên lo chuyện bao đồng. Hãy chỉ tập trung giải quyết công việc của mình.

Vận trình tình duyên của tuổi Tý cũng rất ảm đạm. Nếu đang đơn phương một người nào đó dường như bản mệnh không có đủ dũng cảm để thổ lộ hoặc kéo gần khoảng cách.

Nếu đã tìm được nửa kia, bản mệnh và đối phương phải dành nhiều thời gian hơn để hóa giải những mâu thuẫn không đáng có. Hai người đều đang đặt cái tôi cá nhân của mình lên quá cao và mong muốn là người chiến thắng trong mỗi lần tranh cãi.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân

Đúng 10 ngày tới (3/1/2024), 3 con giáp may mắn thấm vào người, đào hoa vượng phát, chuyển mình giàu có, cứ ung dung hưởng lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

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