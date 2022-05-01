Đúng 10 ngày tới (2/5 - 11/5), Quý Nhân báo hỷ, Cát Thần ghé thăm, 3 con giáp có sự nghiệp bứt phá, tiền tài đầy túi, may mắn dư dả

Tâm linh - Tử vi 01/05/2022 13:38

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp này cuộc sống sẽ nhiều khởi sắc, cả về công việc lẫn tình cảm, tiền tài đầy túi, may mắn dư dả.

Tuổi Mão

Đúng 10 ngày tới đây, tuổi Mão chuẩn bị tinh thần đón nhận hỷ sự liên tục.Vốn được đánh giá là người có năng lực tốt và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nên sắp tới tuổi Mão không chỉ được sếp khen thưởng mà còn được xem xét cho tăng lương. 

Tiền bạc trong những ngày tới đối với người tuổi Mão cũng không đáng lo ngại, nhờ khả năng tích góp, lẫn biết cách đầu tư kinh doanh giúp cho Mão có được số tiền ao ước trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, họ cũng cần phải nỗ lưc chăm chỉ nếu không thì khó mà có được những gì đã nêu ở trên.  

Về phương diện tình cảm, vận đào hoa của tuổi Mão cũng có nhiều khởi sắc, có thể gặp được nhân duyên tốt trong vài ngày tới. 

Đúng 10 ngày tới (2/5 - 11/5), Quý Nhân báo hỷ, Cát Thần ghé thăm, 3 con giáp có sự nghiệp bứt phá, tiền tài đầy túi, may mắn dư dả - Ảnh 1
Đúng 10 ngày tới đây, tuổi Mão chuẩn bị tinh thần đón nhận hỷ sự liên tục.Vốn được đánh giá là người có năng lực tốt và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nên sắp tới tuổi Mão không chỉ được sếp khen thưởng mà còn được xem xét cho tăng lương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi được biết đến là người thông minh, lý trí luôn tỉnh táo. Nhờ vậy, trong một hội nhóm hay ở công ty họ luôn là người có tiếng nói và được rất nhiều người nể trọng. 

Tử vi 10 ngày tới đây cho biết, người tuổi Mùi sẽ có hậu vận vô cùng khởi sắc, không chỉ trong công việc được sếp công nhận thực lực, mà bên ngoài gặp khó khăn cũng đều có quý nhân xuất hiện hỗ trợ hết mình. 

Đúng 10 ngày tới (2/5 - 11/5), Quý Nhân báo hỷ, Cát Thần ghé thăm, 3 con giáp có sự nghiệp bứt phá, tiền tài đầy túi, may mắn dư dả - Ảnh 2
Tử vi 10 ngày tới đây cho biết, người tuổi Mùi sẽ có hậu vận vô cùng khởi sắc, không chỉ trong công việc được sếp công nhận thực lực, mà bên ngoài gặp khó khăn cũng đều có quý nhân xuất hiện hỗ trợ hết mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong 10 ngày tới, những người tuổi Ngọ sẽ có quý nhân phù trợ, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm sẽ suôn sẻ và gặp được nhiều hỷ sự. Vốn là người luôn chăm chỉ, nên dù có gặp nhiều vận may họ cũng sẽ chuyên tâm làm việc và không hề lơ là một phút nào cho con đường đi đến thành công. 

Tử vi còn cho biết, người tuổi Ngọ cũng cần phải giữ sức khỏe cho bản thân thật tốt, bởi làm việc qua sức có thể làm hại đến cơ thể của Ngọ. 

Đúng 10 ngày tới (2/5 - 11/5), Quý Nhân báo hỷ, Cát Thần ghé thăm, 3 con giáp có sự nghiệp bứt phá, tiền tài đầy túi, may mắn dư dả - Ảnh 3
Trong 10 ngày tới, những người tuổi Ngọ sẽ có quý nhân phù trợ, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm sẽ suôn sẻ và gặp được nhiều hỷ sự - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo

Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi 10 ngày tới Tử vi con giáp may mắn tử vi tuần mới xem tử vi may mắn 3 con giáp may mắn tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 23 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 53 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 2 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 23 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 3 giờ 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 4 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng