Sau ngày 10/4 âm lịch, 3 con giáp được Thái Tuế ban phước lành, cơ hội kiếm tiền ập xuống đầu, giàu sang tột đỉnh, phúc phần đầy người, vận mệnh thăng hoa vượng phát, giàu có không ngừng

Tâm linh - Tử vi 01/05/2022 10:05

3 con giáp này như “cá gặp nước”, có nhiều cơ hội để thăng tiến, dễ thành công và thu lợi nhuận lớn.

Tuổi Ngọ

Những người cầm tinh con ngựa thường rất có duyên trong đối nhân xử thế. Trong mắt các nhà lãnh đạo, bạn cũng là người rất có năng lực, đầu óc rất linh hoạt, thích ứng tốt với những thay đổi và có ngoại hình nổi bật.

Tháng 4 âm này, những chú ngựa con đang đi đúng hướng trên đà phát triển, vận may rộng mở, luôn tươi cười hạnh phúc, tiền tài vô như nước.

Trong công việc, người tuổi Ngọ không cần nhờ vả ai khác nữa. Dù là sự nghiệp hay cuộc sống, của cải của bạn cũng được cải thiện đáng kể, thu nhập tăng vọt.

Chỉ cần bạn có công việc ổn định thì mọi chuyện tự khắc sẽ hanh thông, kiếm được nhiều tiền, cuộc sống sung sướng, phú quý không thiếu. Nếu tiếp tục làm việc chăm chỉ, bạn nhất định công thành danh toại.

Tuổi Mùi

Năm 2022, tuổi Mùi như “cá gặp nước”, có nhiều cơ hội để thăng tiến, dễ thành công và thu lợi nhuận lớn. Công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, có sự mở rộng và tăng tiến, mưu sự dễ thành. Tiền bạc cũng vì thế mà hanh thông, đời sống vật chất thêm phần dư giả. Đây là thời điểm thích hợp để đầu tư làm ăn, hứa hẹn tài khí vượng, có tài lộc đưa tới.

Sau ngày 10/4 âm lịch, 3 con giáp được Thái Tuế ban phước lành, cơ hội kiếm tiền ập xuống đầu, giàu sang tột đỉnh, phúc phần đầy người, vận mệnh thăng hoa vượng phát, giàu có không ngừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sự may mắn đó dường như được nhân lên gấp đôi trong thời gian kể từ ngày 10/4 âm lịch. Nhờ có quý nhân phù trợ nên công việc của tuổi Mùi dường như luôn diễn ra suôn sẻ, không gặp phải trở ngại gì quá lớn. Nếu đang ấp ủ ý định kinh doanh thì đây là cơ hội tốt của người tuổi Mùi. Tuy nhiên, dù được thần tài và thần may mắn chiếu cố nhưng trước kế hoạch, bản hợp đồng đầu tư nào, tuổi Mùi cũng cần phải thận trọng, cân nhắc kỹ càng nếu không mọi thứ sẽ đổ sông, đổ bể.

Tuổi Thân

Tháng này là thời điểm rất thích hợp để người tuổi Thân tập trung hiện thực hóa những tham vọng mà mình đã ấp ủ từ lâu. Bạn sẽ được giao phó những phần việc quan trọng, nhờ đó mà khẳng định được vị thế của bản thân.

Người làm công ăn lương có cơ hội ký kết nhiều hợp đồng, nâng cao mức hoa hồng, tiền thưởng hoặc đề xuất tăng lương được chấp thuận. Trong khi đó, người kinh doanh buôn bán có được một vài mối làm ăn khá “hời”. Nếu có ý định đầu tư, bạn có thể triển khai trong tháng.

Trong chuyện tình cảm, vận đào hoa của người độc thân vượng phát, nhân duyên khác giới tốt đẹp giúp bạn dễ dàng tìm được đối tượng ưng ý. Nếu đã có “mục tiêu”, tuổi Thân nên chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ tình cảm, tỷ lệ thành công khá lớn.

Các cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng của tình yêu được cùng nhau trải nghiệm những hành trình lãng mạn, thú vị bên nhau. 

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

Đúng giờ Ngọ của 15 ngày tới, Thần may mắn "điểm mặt chỉ tên" 3 con giáp số mệnh giàu có của họ đã đến lúc vượng phát, tài lộc "không mời mà đến", tiền bạc không thiếu

Đúng giờ Ngọ của 15 ngày tới, Thần may mắn "điểm mặt chỉ tên" 3 con giáp số mệnh giàu có của họ đã đến lúc vượng phát, tài lộc "không mời mà đến", tiền bạc không thiếu

Những người làm công việc cố định nếu có mong muốn tăng lương trong tháng có thể mạnh dạn đề xuất với cấp trên bằng những lý lẽ thuyết phục, như vậy thì tỷ lệ thành công sẽ rất cao.

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