Đúng 10 ngày tới (2/11 - 11/11), 3 con giáp được Thần Tài dự đoán đúng 99% trúng số tiền tỷ, sự nghiệp thuận lợi thăng tiến, tài lộc hanh thông, vận trình sắp tới thăng hoa đủ kiểu

Tâm linh - Tử vi 01/11/2022 14:40

Tử vi 10 ngày tới cho biết có đến 3 con giáp may mắn được Thần Tài dự đoán trúng số trăm tỷ, sự nghiệp thuận đà thăng tiến, tài lộc nhân đôi.

Tuổi Dần 

Tử vi dự đoán 10 ngày tới đây cho biết con giáp tuổi Dần đón nhận được nhiều phú quý đứng đầu 12 con giáp. Cụ thể trong khoảng thời gian này Dần được Cát Tinh chiếu mệnh đem đến cơ hội thăng quan tiến chức, nếu chớp được thời cơ bạn hoàn toàn có thể gặt hái được nhiều thành tựu gấm hoa. 

Đặc biệt những người đang trong giai đoạn khởi nghiệp tìm được hướng đi đúng đắn mang về doanh thu khủng cho công ty. Vốn là người chăm chỉ, sáng dạ nên họ không ngại thử thách để có được thành công hơn nữa. 

Công việc đạt được kết quả tốt, cơ thể lại tràn đầy năng lượng tạo điều kiện cho bản mệnh vươn cao, bay xa trong thời gian sắp tới. Tình cảm cũng không kém phần hanh thông, trong ngày này mọi hiềm khích sẽ được xóa bỏ hoàn toàn. 

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Đặc biệt những người đang trong giai đoạn khởi nghiệp tìm được hướng đi đúng đắn mang về doanh thu khủng cho công ty. Vốn là người chăm chỉ, sáng dạ nên họ không ngại thử thách để có được thành công hơn nữa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tuổi Mão là con giáp vướng vào không ít khó khăn trong thời điểm gần đây. Cụ thể các dự án kinh doanh đột nhiên vướng phải khúc mắc và buộc phải tạm dừng khiến lợi nhuận giảm sút, hậu quả nặng nề nhất là mang nợ vào người. 

Con giáp này vốn rất thông minh, có tài khéo léo nhưng đôi lúc lại quá tự tin mà mắc lỗi đáng tiếc dù đó chỉ là những công việc đơn giản bạn phải làm thường xuyên chứ không có gì đặc biệt hơn. Việc vận trình hao hụt cũng từ nguyên nhân này mà ra. 

Tuy nhiên theo tử vi 12 con giáp đúng 10 ngày tới đây, con đường hậu vận của Mão sẽ trở nên thuận lợi hơn trước nhiều lần, Mão đón nhận nhiều tin vui mới mẻ thay cho những buồn tủi mất mát. Thời gian này, con giáp may mắn này có thể tiếp tục ổn định kế hoạch đang bị chững lại trước đó. Dự án tiếp tục được vận hành nên lợi nhuận cũng nhanh chóng thu về tay, khó khăn được giải quyết. 

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Tuy nhiên theo tử vi 12 con giáp đúng 10 ngày tới đây, con đường hậu vận của Mão sẽ trở nên thuận lợi hơn trước nhiều lần, Mão đón nhận nhiều tin vui mới mẻ thay cho những buồn tủi mất mát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có khả năng tập trung cao độ và cháy hết mình trong thời điểm đầu tháng 11/2022 này. 

Trong công việc Thân làm việc có quy trình rõ ràng, kế hoạch đầu cuối chuẩn chỉnh nên dễ chiếm được lòng tin của lãnh đạo. Chính hiệu suất công việc mà bạn tạo ra sẽ mở ra cho bạn cơ hội phát triển mạnh mẽ trong tương lai gần.

Đúng 10 ngày tới đây chính là thời điểm vượng nhất trong tháng của bản mệnh. Bạn nên tranh thủ thời điểm vàng này để bung tỏa sức lực cũng như năng lượng, sự sáng tạo vốn có của mình nhằm thiết lập bước tiến xa hơn.

Thật may mắn khi cả Chính Tài và Thiên Tài chiếu rọi, hậu thuẫn, nâng bước bạn đi tạo ra những khoản thưởng hậu hĩnh. Thậm chí một vài người còn có vận may độc đắc, trúng số giải đặc biệt chục tỷ. 

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Đúng 10 ngày tới đây chính là thời điểm vượng nhất trong tháng của bản mệnh. Bạn nên tranh thủ thời điểm vàng này để bung tỏa sức lực cũng như năng lượng, sự sáng tạo vốn có của mình nhằm thiết lập bước tiến xa hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đồng hồ điểm đúng 17h chiều mai (2/11/2022), 3 con giáp dưới có Quý Nhân phù trợ, trên có Thần Tài che chở, sự nghiệp phất như diều gặp gió, tài lộc hanh thông, gia đình hạnh phúc viên mãn

Đồng hồ điểm đúng 17h chiều mai (2/11/2022), 3 con giáp dưới có Quý Nhân phù trợ, trên có Thần Tài che chở, sự nghiệp phất như diều gặp gió, tài lộc hanh thông, gia đình hạnh phúc viên mãn

Theo tử vi 12 con giáp đúng 17h chiều mai (2/11/2022) có tới 3 con giáp may mắn được Thần Phật độ mệnh, sở hữu vận may cực lớn, sự nghiệp có sự thăng tiến, tài lộc hanh thông làm đâu thắng đó.

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