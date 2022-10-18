Đúng 10 giờ Thứ Năm (20/10) 3 con giáp may mắn ngất trời, Thượng Đế ban lộc vàng, vận trình sự nghiệp thăng tiến, đi đến đâu kẻ đưa người đón, giàu sang khí chất

Trên phương diện tài lộc, con giáp may mắn tuần này có thể yên tâm rằng những ngày đầu tuần làm việc chăm chỉ hứa hẹn cuối tuần sẽ trở thành thời điểm nhận doanh thu triển vọng. Bạn có biết mình chính là con giáp làm ăn thuận lợi vào 10 giờ Thứ Năm (20/10).

Bắt đầu từ 10 giờ Thứ Năm (20/10) trở đi, mọi thứ đã thuận lợi hơn trước rất nhiều. Nếu tiếp tục cố gắng không ngừng, con đường trước mắt bạn sẽ bớt gập ghềnh và dẫn bạn thẳng bước đến bến bờ hằng mong đợi, chinh phục đích đến đã đặt ra.

Trên phương diện sự nghiệp, thời gian này bạn có xu hướng phải đi công tác, đi tìm cơ hội mới cho mình. Đừng ngại chịu khổ, vất vả một chút vì bù lại bạn sẽ có được thành quả đáng để mọi đợi đấy, nhất là cơ hội cải thiện tình hình tài chính.

Ngày đầu tuần cát thần mang tới cho bạn niềm vui trọn vẹn, bản mệnh nhớ tận hưởng đi nhé.

Tuổi Dần

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 12 con giáp cho hay, từ đúng 10 giờ Thứ Năm (20/10), con giáp tuổi Dần vô cùng tốt đẹp, quý bạn có một ngày nghỉ ngơi vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình.

Hôm nay, người tuổi Dần nhận ra những kế hoạch được thực hiện từ trước của mình đang có những bước tiến triển bền vững và nhanh chóng. Vì lý do này, bản mệnh càng lúc càng tự tin và quyết đoán hơn.

Dù là ngày nghỉ, bạn vẫn sẽ có cơ hội gặp được quý nhân. Quý nhân có thể xuất hiện để giúp bạn chỉ ra hướng khắc phục những vướng mắc trước mắt cũng như đưa ra định hướng cho tương lai.

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh cần quan tâm đến nửa kia của mình nhiều hơn, đặc biệt hôm nay là ngày thích hợp để vun đắp tình cảm. Trong gia đình, vợ chồng cần thống nhất ý kiến với nhau chứ không nên mỗi người một ý, ai làm việc nấy như vậy. Đôi bên đều cần phải nhún nhường để dung hòa với nửa kia.

Tuổi Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh người tuổi Mùi có tính cách lương thiện, ít tham vọng lớn. Nhưng không phải như vậy là họ không có mục đích sống. Trong công việc, họ luôn hướng tới mục tiêu có quyền và có tiền. So với những con giáp khác, tuổi Mùi không bao giờ chịu khuất phục trước khó khăn. Sóng gió càng lớn càng khiến bản thân họ trở nên vững vàng hơn. Nhờ đó, họ sẽ gặt hái được nhiều thành công dù làm trong lĩnh vực gì.

Người tuổi Mùi không chỉ giỏi giang mà còn mang mệnh vượng phu ích tử, giúp gia đạo hưng thịnh. Cuộc sống của tuổi Mùi luôn an nhàn sung sướng, cuộc sống sung túc viên mãn.

Tử vi dự đoán trong 10 giờ Thứ Năm (20/10), tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội tích cực, tài vận dồi dào. Những người tuổi Mùi đi đâu cũng có quý nhân giúp đỡ nên mọi việc thuận lợi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.