Đúng 16 giờ 30 phút Thứ Tư này (19/10) 3 tuổi sướng như tiên, một phút đổi đời, giàu có nứt vách, cuộc đời thăng hoa viên mãn

Tâm linh - Tử vi 17/10/2022 23:40

Top 3 con giáp may mắn vào Thứ Tư này, tài lộc vào túi nhiều không đếm xuể, giàu có vinh hoa không ai bằng, cuộc đời nửa sau giàu sang nhung lụa.

Tuổi Dần

Đúng 16 giờ 30 phút Thứ Tư này (19/10) 3 tuổi sướng như tiên, một phút đổi đời, giàu có nứt vách, cuộc đời thăng hoa viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Con giáp Dần đặc thù may mắn trong giai đoạn này, nhất là người sinh năm 1974 Giáp Dần và 1998 Mậu Dần. Cát tinh liên tục chiếu rọi cung Tài Bạch và cung Quan Lộc của họ.

Ko chỉ xóa tan được những mỏi mệt thời kỳ qua, tuổi Dần còn thừa thắng xông lên, sở hữu sức bật to hơn trước. Nhờ những nỗ lực của bản thân và vận may đem tới thời cơ hiếm sở hữu, họ thu được về những kết quả rất tích cực. 

Sau đúng 116 giờ 30 phút Thứ Tư này (19/10), công việc kinh doanh của họ vô cùng thuận lợi, sở hữu được nhiều đơn hàng làm ăn với những đối tác to, thu về những khoản lãi khủng. Nếu làm việc ở công sở, họ được đề bạt, giao những trọng trách quan yếu hàng đầu của cơ quan. 

Màu may mắn của tháng này dành cho người tuổi Dần là màu đỏ, tuổi tương hợp là tuổi Mão, trang sức may mắn là vòng tay hồng ngọc. Tăng cường sử dụng những vật phẩm hợp tuổi, hợp mệnh sẽ càng làm gia tăng phú quý cho tuổi Dần.

Tuổi Dậu

Đúng 16 giờ 30 phút Thứ Tư này (19/10) 3 tuổi sướng như tiên, một phút đổi đời, giàu có nứt vách, cuộc đời thăng hoa viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Sau đúng 16 giờ 30 phút Thứ Tư này (19/10) nhờ Cát tinh chiếu mệnh, Quý nhân trợ lực, người tuổi Dậu sẽ đón nhận liên tiếp tin vui trong công việc, những khó khăn trước kia sẽ được con giáp này giải quyết êm xuôi.

Những nỗ lực trong thời gian qua của bạn sẽ được cấp trên ghi nhận, nhờ vậy, người cầm tinh con Gà có bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp.

Đường công danh thuận lợi cũng giúp cho thu nhập của người tuổi Dậu thêm bùng nổ. Nhiều hợp đồng mới được ký kết, nhờ vậy, bạn có nhiều cơ hội được tăng lương tăng thưởng trong tháng này.

Không chỉ gặp may trong công danh sự nghiệp và tiền tài, chuyện tình cảm của người tuổi Dậu sau đúng 16 giờ 30 phút Thứ Tư này (19/10) cũng nở hoa. Những ai còn độc thân sẽ bất ngờ nhận tin vui trong chuyện tình cảm, rất có thể bạn sẽ tìm thấy một nửa phù hợp với mình.

Tuổi Hợi

Đúng 16 giờ 30 phút Thứ Tư này (19/10) 3 tuổi sướng như tiên, một phút đổi đời, giàu có nứt vách, cuộc đời thăng hoa viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Mọi công việc của người tuổi Hợi sẽ được giám định cao trong thời khắc tới. Người tuổi này gây ấn tượng mạnh với cấp trên vì dũng cảm đứng ra gánh vác công việc. Nếu đang đứng ở vị trí lãnh đạo, bản mệnh sẽ biết cách kết nối và dẫn dắt tập thể phát triển. Thu nhập khá giúp con giáp này bớt đi gánh nặng tài chính.

Vận trình tình cảm của những người thuộc con giáp này sẽ vô cùng thăng hoa. Tử vi cho thấy đúng 16 giờ 30 phút Thứ Tư này (19/10). Ông Tơ bà Nguyệt sẽ đem tới cho người đơn thân những mối nhân duyên thích hợp. Tuy nhiên, bản mệnh cần nghe theo sự mách nước bảo của con tim lẫn lý trí để ko bỏ lỡ hạnh phúc cuộc thế mình.



*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 



Thầy phong thủy dự đoán đúng 10 ngày tới (18-27/10) 3 con giáp hứng trọn may mắn của thiên hạ, lộc rơi đầy túi, tiền về như vũ bão

Thầy phong thủy dự đoán đúng 10 ngày tới (18-27/10) 3 con giáp hứng trọn may mắn của thiên hạ, lộc rơi đầy túi, tiền về như vũ bão

3 con giáp sau được phúc phần cực lớn, trời ban cho lộc vàng, tiền về núi nườm nượp trong 10 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tâm linh tử vi 12 con giáp Top 3 con giáp may mắn đổi đời

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 1 giờ 11 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 3 giờ 14 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 3 giờ 22 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ