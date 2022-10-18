Thời kỳ huy hoàng của 3 tuổi sau vào 7 ngày tới (19-25/10) một bước lên mây, xóa sạch nợ nần, giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 18/10/2022 04:31

Thần Tài báo hỷ sự cho 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ vào 7 ngày tới, mua nhà đổi xe, sự nghiệp vươn cao, tương lai sáng lạng, vận trình rực rỡ.

Tuổi Sửu

Thời kỳ huy hoàng của 3 tuổi sau vào 7 ngày tới (19-25/10) một bước lên mây, xóa sạch nợ nần, giàu sang phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong 7 ngày tới (19-25/10), con giáp này có sự nghiệp hanh thông, bạn được quý nhân giúp đỡ, có năng lực thực hiện nhiệm vụ công việc. Nếu có ý ​​thay đổi công việc, nên suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động. Tư duy nhanh nhạy, bạn được mọi người khen ngợi, có bước phát triển vượt bậc, người tìm việc dễ dàng tìm được công việc ưng ý.

Tài lộc được nâng cao, bạn biết hành động theo cơ hội, tư duy chủ động, đạt hiệu quả cao, dễ được lãnh đạo khen ngợi, được thăng chức, tăng lương. Bạn gặp nhiều may mắn, tràn đầy năng lượng, có khiếu hài hước nổi bật, có lợi cho việc mở rộng kinh doanh và phát triển nguồn tài chính. Tiền vào nhưng không ra, tích được nhiều của cải.

Tuổi Tuất

Thời kỳ huy hoàng của 3 tuổi sau vào 7 ngày tới (19-25/10) một bước lên mây, xóa sạch nợ nần, giàu sang phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Phương diện tài lộc của người tuổi Tuất sẽ dần khởi sắc vào 7 ngày tới (19-25/10). Bạn sở hữu khả năng có thể kiếm được một khoản kha khá do tìm được hướng đi thích hợp khẳng định bản thân. Con giáp này ko chỉ làm giàu cho bản thân mà còn giúp mọi người xung quanh cùng cải thiện mức sống.

Ngoài ra, người tuổi Tuất sẽ trở nên hoạt bát hơn thường lệ dưới sự nâng đỡ của Thực Thần. Mức năng lượng của bạn sẽ luôn được đong đầy bởi những con người sôi nổi xung quanh. Đây là một chuyện vô cùng tích cực, nhưng bạn cũng đừng nên ham vui quá mà chấp nhận mọi lời mời từ bạn bè, người quen.

Tuổi Ngọ

Thời kỳ huy hoàng của 3 tuổi sau vào 7 ngày tới (19-25/10) một bước lên mây, xóa sạch nợ nần, giàu sang phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Vào 7 ngày tới (19-25/10), người tuổi Ngọ sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là vào thời điểm cuối của năm 2022, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Nếu mua sắm bất động sản trong thời điểm này thì tiền trong túi của người tuổi Ngọ sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là thời kỳ tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Ngọ và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Trong 7 ngày tới (19-25/10), tuổi Ngọ và sao Thái Tuế tạo nên "bán hợp hỏa cục", tương sinh tương hợp với Thái Tuế tinh. Hơn thế, Thái Tuế còn là sao Chính Ấn của tuổi Ngọ trong Ngũ hành, là sao Chính Quan của tuổi Ngọ trong Tuế can. Hai cục diện hợp lại gọi là "quan ấn tương sinh".

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Sau đúng 0 giờ ngày mai (19/10) Ngọc Hoàng mở kho vàng, Thần Tài gọi tên 3 con giáp được phát tài phát lộc, tiền vào túi nhiều ú ụ, giàu sang phú quý, nợ nần xóa sạch

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