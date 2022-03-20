Đúng 0h ngày mai (21/3), top 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón lộc lớn trời ban, vận tài chính chạm đỉnh, số dư trong tài khoản nhảy số liên tục

Tử vi ngày 21/3 thấy có Lục Hợp trợ mệnh nên Dậu biết cách lập kế hoạch, hợp tác làm ăn thuận lợi. Bạn ăn nói khôn khéo nên hay được lòng đồng nghiệp và cấp trên, người khác làm ăn chung cũng thích bạn. Hôm nay là một ngày dễ chịu, công việc không còn là thứ quá áp lực với bạn.

Thổ sinh Kim giúp chuyện tình cảm của Dậu có nhiều chuyển biến tốt đẹp. Bạn sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp trong công ty nếu như sớm hoàn thành phần việc của mình. Sẽ có một vài đối tượng tán tỉnh xung quanh bạn trong khoảng thời gian này, vận đào hoa tăng cao.

Vận lâm Thương Quan nên Dậu thông minh, hoạt bát nhưng dễ va phải bẫy của kẻ xấu. Tuổi Dậu nên cân nhắc thật kĩ trước khi đưa ra quyết định, không nên nhắm mắt hợp tác làm ăn bừa bãi kẻo tiền mất tật mang.

Tuổi Tỵ

Tỵ thông minh, nhanh nhẹn, làm việc hết mình, có gì cũng không ngại. Tỵ thuộc tuýp sống chủ động nhất. Con giáp này chúa ghét bị phụ thuộc vào người khác và cũng chẳng mấy ai tin về sự may rủi. Ấy vậy mà, ông trời lại ưu ái cho Tỵ những điều may mắn mà hiếm con giáp nào có được.

Ảnh minh họa

Theo tử vi đúng 0h ngày mai (21/3) tuổi Tỵ được quý nhân tam hội nâng đỡ, nhờ thế mà giành được nhiều cơ hội để thể hiện bản thân mình trong công việc. Thông qua cơ hội này, Tỵ đạt được những bước tiến khá lớn trên con đường sự nghiệp của mình.

Tài vận của Tỵ cũng sáng hơn nhờ xuất hiện Thần Tài, hứa hẹn rất nhiều cơ hội tốt cho việc kiếm tiền. Con giáp này nhanh nhẹn và để ý hơn một chút thì sẽ nắm bắt được những một mối làm ăn tiềm năng, hứa hẹn thu được lợi nhuận cực lớn.

Tuổi Tuất

Tử vi nói rằng người tuổi Tuất có tính cách cẩn trọng, chân thành. Họ luôn mang nguồn năng lượng tích cực, có tinh thần học tập và lao động chăm chỉ, không ngừng nghỉ, ngay cả khi đạt được thành công, bản mệnh cũng không khoe khoang hay ngủ quên trên chiến thắng.

Tuổi Tuất thận trọng trong mọi việc và luôn làm việc với nguồn năng lượng tích cực nên cuộc đời của họ cũng tràn ngập may mắn, sớm muộn cũng sẽ được hưởng phú quý, giàu sang.

Dự báo trong ngày mai 21/3, tuổi Tuất được Thần Tài chiếu cố nên công việc làm ăn thuận lợi. Con giáp này không ngừng hăng say lao động nên thành công cũng dễ đến. Người làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật có cơ hội thể hiện tài năng, hoàn thiện tay nghề của mình. Người làm kinh doanh chốt được những đơn hàng có giá trị, gặp được bạn làm ăn uy tín. Nhìn chung, tuổi Tuất sẽ đón những ngày cuối tháng 3 trong tâm thế thoải mái, làm đâu gặt đấy, thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.