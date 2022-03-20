Thần Tài gõ cửa đúng ngày thứ Hai (21/3): Top 3 con giáp như "hổ mọc thêm cánh", liên tục đón may mắn, "tiền đẻ ra tiền"

Thứ Hai đầu tuần, 3 con giáp tuổi này gặp nhiều cơ hội trong công việc, thu nhập từ đó cũng tăng lên.

Tuổi Mão

Được Tam Hợp cục trợ mệnh, tử vi hôm nay dự báo tuổi Mão đón tài vận khởi sắc, tiền bạc dồi dào. Con giáp này nhanh nhạy với thời cuộc nên chuyện kiếm tiền không làm khó được bản mệnh. Tuy nhiên, vẫn có thể có vài chuyện xen ngang khiến bạn mất tập trung. Những lúc như vậy hãy nghĩ tới những thành quả đang chờ đợi mình ở phía trước và cố gắng nhiều hơn.

Cát khí trong ngày cũng tạo cơ hội để Mão thoát ra khỏi vùng an toàn và tỏa sáng. Bạn cần biết nắm bắt thời cơ nhanh nhạy hơn. Đừng quá lo lắng, được quý nhân che chở nên bạn làm gì cũng dễ gây hiệu ứng tốt, việc lớn dễ thành.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu rất ít nói, ít bộc lộ cảm xúc của riêng mình. Bản thân họ là người thích chiêm nghiệm, suy ngẫm, tìm tòi, khám phá. Người tuổi này liên tục tìm kiếm những cơ hội cho riêng mình. Khi cơ hội đến với mình, con giáp này cũng rất mạnh dạn, can đảm chứ ít khi tỏ ra chần chừ, thiếu quyết đoán.

Ảnh minh họa

Thời gian gần đây, người tuổi Dậu gặp không ít vấn đề trong công việc. Dù đã nỗ lực nhưng con giáp này không được ghi nhận. Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng họ vẫn không ngừng cố gắng vươn lên.

Thứ Hai đầu tuần, con giáp tuổi Dậu gặp nhiều cơ hội trong công việc, thu nhập từ đó cũng tăng lên. Có thể một công việc mới hoặc một cơ hội hợp tác làm ăn sẽ đến với họ.

Tuổi Tuất

Thứ Hai đầu tuần - 21/3, người tuổi Tuất sẽ nhận được nhiều điều trong cách thức thu hút và quản lý tài chính, có thể vận dụng kiến thức và của cải sẵn có để đầu tư đúng nơi đúng chỗ, nhờ đó thu được những khoản lợi nhuận khá lớn. Mua vàng, mua cổ phiếu, mua bất động sản… những việc đó đều có thể giúp cho con giáp này kéo tài lộc về nhà.

Hiện tại tiền bạc của tuổi Tuất không dư dả cho lắm, nhưng người ta nói phải nhìn xa trông rộng, đừng vội nản lòng mà hãy cứ đi tiếp con đường mình đã chọn, thành công sẽ không còn xa nữa, bạn chính là con giáp hốt vàng hốt bạc vào tuần tới.

* Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo

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