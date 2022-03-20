"Thiên thời địa lợi": Đúng 17 ngày tới, Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp có cơ may trúng độc đắc, đổi đời chỉ sau một đêm

Tâm linh - Tử vi 20/03/2022 19:36

Đúng 17 ngày tới, 3 người tuổi này vượt qua nhiều trở ngại. Cuộc sống cũng như công việc của họ ngày càng khởi sắc.

Tuổi Tị

Tuổi Tị có cát tinh Chính Quan che chở nên công việc trong ngày khá tốt. Bạn biết cách sắp xếp thời gian, lên kế hoạch để giải quyết những khó khăn trước mắt một cách hiệu quả, đồng thời thể hiện năng lực của bản thân trong những tình huống cụ thể, giành được lòng tin của cấp trên.

 

Đúng 17 ngày tới là ngày ngũ hành tương sinh nên đường tình duyên của người cầm tinh Rắn cũng có khởi sắc. Người độc thân dễ tìm được một nửa cho mình, cơ duyên đến bất ngờ nhưng cũng rất đáng để trân trọng. Các cặp đôi có thời gian hâm nóng tình cảm, kịp thời hàn gắn những rạn nứt.

 

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu trầm tính, nói ít, làm nhiều. Trong cuộc sống cũng như công việc, con giáp này không sợ thất bại, dám thử thách, sống kiên cường.

'Thiên thời địa lợi': Đúng 17 ngày tới, Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp có cơ may trúng độc đắc, đổi đời chỉ sau một đêm - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Không những thế, con giáp này còn là người cởi mở, hòa đồng, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác. Chính vì vậy, con giáp này ngày một vững vàng và trưởng thành sau mỗi khó khăn.

Đúng 17 ngày tới, người tuổi Dậu vượt qua nhiều trở ngại. Cuộc sống cũng như công việc của họ ngày càng khởi sắc. Trải qua nhiều khó khăn, vất vả, con giáp này cũng tìm được hướng đi cho riêng mình. Người làm công ăn lương sẽ có sáng kiến mới giúp cải tiến công việc, tăng cường năng suất lao động.

Tuổi Dần

Vào khoảng tháng 3, tháng 4, tuổi Dần sẽ tìm ra được hướng đi mới trong công việc, nếu không phải thăng tiến lên lương thì ít nhất họ cũng biết được con đường tương lai của mình rộng mở như thế nào.

Đúng 17 ngày tới vận may của tuổi Dần sẽ thật sự thịnh vượng vào khoảng giai đoạn cuối năm, họ sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt từ quý nhân phương xa, những người này sẽ giúp tuổi Dần xây dựng cơ ngơi ổn định

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tuần mới (21/3- 27/3), 3 con giáp tuổi này có sao tài lộc chiếu mệnh, được quý nhân giúp đỡ nên sự nghiệp của họ ngày càng khởi sắc.

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