Tử vi tuần mới (21/3- 27/3) của người tuổi Thìn khá tươi sáng nhờ có quý nhân Lục Hợp chỉ lối dẫn đường nâng đỡ cho bản mệnh rất nhiều. Đường công danh sự nghiệp có tiến triển tốt nhờ bản mệnh được tạo cơ hội phát huy hết năng lực của bản thân mình.

Thêm vào đó, Chính Ấn còn giúp Thìn biết cách để nắm bắt thời cơ, không để chuyện may mắn trôi qua trong nuối tiếc. Năng lực làm việc được trui rèn qua từng ngày từng giờ, bản mệnh dù bận rộn nhưng không vì thế mà thiếu cẩn trọng trong công việc, ngược lại bạn còn cho thấy khả năng sắp xếp công việc tài tình của mình.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ túc trí đa mưu, thông minh và hoạt bát. Họ có nhiều tài lẻ và là người nhiều tham vọng. Người tuổi này hợp làm chủ hơn là làm thuê, họ không thích bị người khác dẫn dắt.

Con giáp này sớm bộc lộ tài năng lãnh đạo, có khả năng thuyết phục người khác làm theo ý mình. Với thực lực của bản thân, con giáp tuổi Tỵ sẽ đạt được những thành tựu trong công việc.

Ảnh minh họa

Tuần mới (21/3- 27/3), con giáp tuổi Tỵ có sao tài lộc chiếu mệnh, được quý nhân giúp đỡ nên sự nghiệp của họ ngày càng khởi sắc. Người làm kinh doanh sẽ nhận được thêm nguồn vốn cũng như các mối quan hệ, doanh số nhờ đó cũng tăng lên nhanh chóng.

Con giáp tuổi này làm công ăn lương cũng nhận được thêm dự án, công việc. Con giáp tuổi Tỵ làm việc nỗ lực, có thể chuyển bại thành thắng, tạo ra sự thay đổi lớn trong sự nghiệp.

Tuổi Mão

Xem tử vi tháng những tháng tới, người tuổi Mão tháng này cực kì may mắn, cả công việc, tiền bạc hay tình cảm đều có được những tin vui đáng chúc mừng. Con giáp này có những cơ hội tài lộc khá lớn, nhất là về đầu tư kinh doanh.

Tuần mới (21/3- 27/3), sự nghiệp của người tuổi Mùi có sự tăng tiến. Đến cuối tháng 3, vận trình của con giáp này thực sự nở rộ, cuộc sống rực rỡ hơn và được nhiều quý nhân giúp đỡ. Người tuổi Mùi sẽ gặp quá nhiều rắc rối về công việc hay tiền bạc.

Nhờ sự trợ giúp của quý nhân, tuổi Mùi có thể rút ra được nhiều bài học quý giá và tìm được cơ hội thăng tiến, kiếm nhiều tiền của hơn.

Có thể bản mệnh sẽ thấy mạo hiểm nhưng nếu đã xem xét kĩ thì hãy mạnh dạn đầu tư, Thần Tài đang đứng về phía bạn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo