Bước sang ngày 5/7 này, người tuổi Thân sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Mọi kế hoạch đầu tư của tuổi Thân ấp ủ bao lâu nay cũng đã đến lúc gặp dịp phát tài, phát lộc.

Ngoài ra, bắt đầu từ 0h ngày 5/7, tuổi Thân và sao Thái Tuế tạo nên "bán hợp hỏa cục", tương sinh tương hợp với Thái Tuế tinh. Hơn thế, Thái Tuế còn là sao Chính Ấn của tuổi Thân trong Ngũ hành, là sao Chính Quan của tuổi Thân trong Tuế can. Hai cục diện hợp lại gọi là "quan ấn tương sinh". Theo lý thuyết, đây là thế cục mang lại may mắn, thuận lợi.

Nếu mua sắm bất động sản thì tiền trong túi của người tuổi Thân sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là quãng thời gian tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Thân và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Tuổi Sửu

Không có con giáp nào có thể vượt mặt tuổi Sửu về độ chăm chỉ, siêng năng trong công việc. Người tuổi Sửu tuy đường đời không mấy êm ả, thường phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, nhưng họ luôn lạc quan cho rằng mọi vất vả đều sẽ được đền đáp xứng đáng.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cho biết, đúng 0h ngày 5/7, vận may của người tuổi Sửu bắt đầu ập đến bất ngờ, chính vì vậy nếu biết nắm bắt cơ hội, trau dồi bản thân đủ đầy thì chuyện tuổi Sửu phất lên giàu có hoàn toàn nằm trong tầm tay. Lúc này tiền tài của cải đều tăng lên nhanh như diều gặp gió, cuối năm có thể mua được cả nhà lẫn xe.

Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng tăng tiến. Bản mệnh những người tuổi Sửu vốn chăm chỉ, cần cù nên khi thời cơ đến không dễ gì bỏ qua, việc làm ăn kinh doanh cũng tiến triển tốt, thậm chí có thể mở rộng quy mô lớn hơn so với bình thường.

Tuổi Dần

Trời sinh người tuổi Dần là những người có ý chí mạnh mẽ, nghị lực kiên cường, luôn biết nắm bắt mọi cơ hội trong cuộc sống để có thể tự làm giàu cho bản thân mình. Cuộc sống tuổi Dần thành công là nhờ họ biết mỉm cười với những khó khăn xung quanh mình, bên cạnh đó lại không ngừng nỗ lực, cố gắng và hy vọng vào tương lai tươi sáng.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo rằng, đúng 0h ngày 5/7 này, tuổi Dần sẽ bước vào đỉnh cao về tài lộc. Con giáp này sẽ chứng kiến sự thay đổi lớn trong sự nghiệp. Họ có thể thay đổi công việc hoặc đạt được bước thăng tiến lớn trong công việc hiện tại.

Những người đang ấp ủ ý tưởng kinh doanh cũng có thể bắt tay vào hiện thực hóa chúng. Trải qua nhiều khó khăn trong giai đoạn khởi nghiệp, công việc của tuổi Dần sẽ gặt hái được những thành quả nhất định.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm