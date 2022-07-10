Đúng 0h đêm nay (10/7), Nhờ thần tài điểm danh, tổ tiên ban lộc lớn, 3 con giáp quyền cao chức trọng, tài vận dồi dào, sang năm 2023 càng thăng hoa viên mãn

Tâm linh - Tử vi 10/07/2022 00:23

Tử vi dự đoán sau ngày 20/7 cuộc sống của 3 con giáp này sẽ được nâng lên một tầm cao mới.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi may mắn là một trong số những con giáp phát tài tuần này, vận trình tài lộc của bản mệnh khá vượng, nhất là vào thời điểm ngày thứ Hai tuần.

Nhờ sự góp mặt của cát tinh, báo hiệu rằng không chỉ người làm công ăn lương mà cả người kinh doanh buôn bán cũng sẽ có được nhiều may mắn, khiến tiền bạc dư dả trong túi.

Bạn có thể khắc phục được những khó khăn xảy đến vào đầu tuần, thậm chí biết nguy cơ thành cơ hội để thể hiện điểm mạnh của bản thân, gây ấn tượng mạnh cho người làm lãnh đạo. Một khoản thưởng lớn chắc chắn sẽ là món quà khích lệ tinh thần mà vị sếp nào cũng muốn dành cho bạn.

Còn với người làm kinh doanh, có thể bạn sẽ thu được lời lãi từ những khoản đầu tư từ trước đó, và điều này là đòn bẩy để bạn bước những bước xa hơn trong tương lai.

Tuổi Tị

Dù đầu tuần người tuổi Tị sẽ gặp phải đôi chút khó khăn, nhưng càng về sau thì vận trình càng cải thiện.

 

Với người làm công ăn lương, bạn nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên dần tìm ra hướng giải quyết cho những bế tắc. Thậm chí nhờ vậy, bạn tìm ra điểm mạnh tiềm ẩn của mình.

 

Đúng 0h đêm nay (10/7), Nhờ thần tài điểm danh, tổ tiên ban lộc lớn, 3 con giáp quyền cao chức trọng, tài vận dồi dào, sang năm 2023 càng thăng hoa viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Để kiếm tiền về túi, có thể một số người sẽ phải bôn ba khá vất vả, tuy nhiên, hãy suy nghĩ tích cực, tự động viên bản thân rằng càng vất vả bao nhiêu, bạn sẽ càng thu nhận được nhiều điều giá trị bấy nhiêu.

 

Chuyện làm ăn kinh doanh diễn ra tương đối ổn định. Bạn tìm cách mở rộng quy mô kinh doanh của mình và dần thu được lợi nhuận bước đầu. Có thể bạn vẫn còn nhiều băn khoăn, bối rối, nhưng mọi người xung quanh luôn sẵn sàng chỉ cho bạn hướng giải quyết công việc.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn có tính cách mạnh mẽ, độc lập và không ngừng vươn lên trong cuộc sống. Những người này luôn theo đuổi sự giàu có và quyền lực, nên người cầm tinh con rồng luôn sẵn sàng đối mặt với khó khăn trắc trở. Với ý chí của mình, đa số tuổi Thìn đều gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn sau của cuộc đời.

Năm 2022 này vốn là một năm có nhiều thay đổi bất ngờ với tuổi Thìn, từ những tháng đầu năm họ vẫn còn mất phương hướng và chưa biết sẽ làm gì, nhưng sau ngày 20/7 cuộc sống sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Từ giờ trở đi, thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ cần tiếp tục nỗ lực và cố gắng như họ đã từng thì cuối năm đổi nhà mua xe, thậm chí là có thêm vốn để làm ăn.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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