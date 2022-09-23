Đúng 0h 10 ngày tới, top 3 con giáp gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, vạn sự thuận lợi trăm sự suôn sẻ, tài vận tăng cao ào ào

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 01:00

Lộc quý nhân vượng phát, người tuổi Tuổi Ngọ, tuổi Thìn, tuổi Dậu gặp nhiều may mắn.

Tuổi Ngọ 

Tuy tử vi năm nay thời gian này không quá may mắn với người tuổi Ngọ nhưng bạn vẫn sẽ được quý nhân là nam giới giúp đỡ trong cuộc sống, đồng thời do có cát tính chiếu mạnh, nên con giáp này vẫn có được những thuận lợi nhất định trong công việc.

Đúng 0h 10 ngày tới, top 3 con giáp gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, vạn sự thuận lợi trăm sự suôn sẻ, tài vận tăng cao ào ào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại người tuổi Ngọ có thể nhanh chóng hoàn thành xuất sắc mọi công việc được giao, từ đó được cấp trên trọng dụng tin tưởng, do đó sẽ có cơ hội được đề bạt lên vị trí công việc mới. Bắt đầu từ hai ngày này này cho đến hết năm, tài vận của người tuổi Ngọ bước vào giai đoạn “cực thịnh”, cho dù là tầng lớp làm thuê hay tự mình kinh doanh, buôn bán, đều sẽ có được những cơ hội phát tài, thu về những khoản tiền lớn.

Tuổi Thìn

10 ngày tới, do vận thế khởi sắc mạnh mẽ, đồng thời lại được lộc quý nhân dồi dào nên có thể nhanh chóng kiếm được những khoản tiền kếch xù mang lại cuộc sống giàu sang sung túc. Công việc của người tuổi Thìn khởi sắc lên một tầm cao mới. Sự quan sát tỉ mỉ, sắc bén đã đem lại những cơ hội thành công trong công việc cũng như khoản thu nhập khổng lồ từ việc tăng chức, tăng lương cho con giáp này.

Đúng 0h 10 ngày tới, top 3 con giáp gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, vạn sự thuận lợi trăm sự suôn sẻ, tài vận tăng cao ào ào - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu được cấp trên giao cho những nhiệm vụ trọng đại trong 10 ngày này. Bạn hãy nhắc nhở bản thân cố gắng hết sức để hoàn thành, bởi đây chính là bước đệm để bạn thăng tiến trong tương lai, giữ 1 vị trí đáng ngưỡng mộ.

Đúng 0h 10 ngày tới, top 3 con giáp gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, vạn sự thuận lợi trăm sự suôn sẻ, tài vận tăng cao ào ào - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tài lộc khá hanh thông, khi bạn nhận được lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó. Nếu là người làm công ăn lương, bạn nhận được các khoản tiền thưởng nóng vì hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngoài ra, nếu muốn cải thiện thu nhập, bản mệnh có thể sắp xếp thời gian làm thêm. 

Tuy nhiên, con giáp may mắn tuần này nên cẩn thận nếu có việc cần xuất hành đi xa như về quê, công tác, du lịch... Trước khi rời nhà, bạn nên đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn. 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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