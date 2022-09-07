Tử vi ngày 16 và 17/9: 3 con giáp thoát khỏi cảnh nghèo dai dẳng, tài khoản liên tục được rót tiền, tài lộc gia đình hưng thịnh

Người tuổi Thân sẽ khá bận rộn vì họ phải giải quyết nhiều công việc tuy nhiên thời gian trước tuổi Thân thường bị xui xẻo bám theo người. Hiện tại mọi việc sẽ bắt đầu diễn ra thuận lợi, tốt đẹp. Con giáp này tin rằng, kinh nghiệm của bản thân sẽ được trau dồi sau những khó khăn, trắc trở.

Tuổi Thân vốn thông minh, nhanh nhạy, có trí tiến thủ nên có thể đạt được mục tiêu mà mình đã đặt ra. Vận may của tuổi Thân sẽ bùng nổ trong những ngày này. Đây là khoảng thời gian mà công việc của con giáp này có thu hoạch lớn, mang lại sự thay đổi bất ngờ trong cuộc sống.

Người tuổi Dần có tính cách giống như những chú hổ dũng mãnh. Con giáp này có thể bất chấp tất cả để theo đuổi mục tiêu đến cùng. Họ sống thực tế, không tin vào vận may mà chỉ tin vào suy luận của bản thân. Vì vậy mà con giáp này luôn rèn luyện trí tuệ của bản thân. Họ sở hữu tư duy linh hoạt cùng tính cách kiên cường. Lại thêm biết đối nhân xử thế nên khi cần cũng được nhiều người giúp đỡ. Chính nhờ vậy mà thành công đến với Dần chỉ là chuyện sớm muộn.

Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc Dần rất kiên nhẫn. Con giáp này không vì khó khăn mà nản chí. Ngược lại, Dần luôn biến khó khăn thành động lực, vấp ngã là để học hỏi và rèn luyện bản thân. Sau thất bại Dần vẫn không ngừng chiến đấu để biến hung thành cát, hướng tới tương lai suôn sẻ.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu vốn thông minh, nhanh nhẹn, biết phấn đấu để gây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình. Tử vi đưa ra dự báo rằng trong 2 ngày này, tuổi Dậu thoát khỏi cảnh xui xẻo, bước vào thời kỳ vận thế vượng phát.



Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, con giáp Dậu không chỉ nhận được nhiều tài lộc mà còn có quý nhân phù trợ, giúp đỡ về mọi mặt trong cuộc sống. Thời gian tới, sự nghiệp, công danh và những vấn đề khác của tuổi Dậu sẽ được giải quyết ổn thỏa. Nhờ đó, bản mệnh có thể hưởng cuộc sống tươi đẹp, không phải lo nghĩ quá nhiều.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.