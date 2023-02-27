Dự đoán tử vi 3 con giáp nhiều điềm lành nhất tuần, vận trình rực ánh hào quang, sự nghiệp thành công, cuộc sống ấm no, sung túc

Tâm linh - Tử vi 27/02/2023 08:29

Đoán xem trong tuần mới 3 con giáp nào sẽ có "số hưởng" giàu sang nhất nhé!

Tuổi Tị

Đa phần người sinh ra trong năm Tị có khí chất phú quý và năng lực phi thường. Người tuổi này thường rất thông minh, có óc kinh doanh.

Cuộc sống của người tuổi Tị đã được định sẵn là không tầm thường, nhất định trở thành người tài. Ngoài việc có vận thế tốt làm chỗ dựa, bản mệnh còn có một thân thể khỏe mạnh, không gặp phải tai họa, có thể làm những việc bản thân muốn làm.

Hầu hết những người tuổi Tị đều tràn đầy năng lượng, sức sống. Cho dù hoạt động, phát triển ở ngành nghề nào, bản mệnh cũng có thể đạt được những thành tích tốt, một bước lên mây, sự nghiệp có được thành tựu.

Dự đoán tử vi 3 con giáp nhiều điềm lành nhất tuần, vận trình rực ánh hào quang, sự nghiệp thành công, cuộc sống ấm no, sung túc - Ảnh 1
Cuộc sống của người tuổi Tị đã được định sẵn là không tầm thường, nhất định trở thành người tài. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân vốn có tính cách thông minh và lanh lợi. Tuy nhiên, lúc trước, tuổi Thân không được chiếu cố về vận may, bất kể họ làm việc gì cũng gian truân và vất vả, kể cả những lúc nỗ lực và cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể đạt được thành công như mong đợi.

Tài vận bị kiềm hãm, dù có trí thông minh tuyệt vời cũng không đủ để cứu vãn và thậm chí còn thất bại. Tuy nhiên, khi bước vào giai đoạn trung niên mọi thứ dường như thay đổi.

Vận mệnh của tuổi Thân là một vòng xoay, khổ tận cam lai và trong tuần mới này họ sẽ có được cuộc sống viên mãn đủ đầy, làm bất cứ việc gì cũng suôn sẻ, thuận lợi, nếu biết nắm bắt cơ hội sẽ tận hưởng sự giàu có và thịnh vượng đến cuối đời.

Dự đoán tử vi 3 con giáp nhiều điềm lành nhất tuần, vận trình rực ánh hào quang, sự nghiệp thành công, cuộc sống ấm no, sung túc - Ảnh 2
 Trong tuần mới này họ sẽ có được cuộc sống viên mãn đủ đầy, làm bất cứ việc gì cũng suôn sẻ, thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuần mới này, người tuổi Thìn có tài vận hanh thông, vận khí lên cao. Sự nghiệp của họ có nhiều khởi sắc. Khi cơ hội đến, con giáp này cần nhanh chóng nắm bắt để có được cuộc sống tốt đẹp.

Ngoài ra, một số ít con giáp tuổi Thìn trong thời gian tới sẽ được cấp trên đánh giá cao năng lực, lương bổng được cải thiện. Tuy sự nghiệp có bước phát triển nhưng người tuổi Thìn cần quan tâm, chú ý đến sức khỏe của bản thân.

Con giáp này có thể sẽ mắc bệnh đường tiêu hóa, hô hấp. Vì vậy, hãy tăng cường tập thể dục, điều chỉnh chế độ ăn uống.

Dự đoán tử vi 3 con giáp nhiều điềm lành nhất tuần, vận trình rực ánh hào quang, sự nghiệp thành công, cuộc sống ấm no, sung túc - Ảnh 3
Tuần mới này, người tuổi Thìn có tài vận hanh thông, vận khí lên cao. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Tử vi tuần mới (27/2 - 5/3), 3 con giáp có cuộc sống ngọt như mật, sống đời sung túc, làm ăn thịnh vượng

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Có 3 con giáp được thần tài chiếu cố, sở hữu số tiền lớn, xây dựng cuộc sống sung túc cả đời.

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