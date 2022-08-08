Dự đoán tử vi 8 ngày tới (9/8 - 16/8), HÒA KHÍ SINH TÀI, 3 con giáp may mắn được trời phú vận số hoàng kim, tài lộc thăng hoa vượt bậc, giàu sang phú quý theo sau

Tâm linh - Tử vi 08/08/2022 16:28

Theo dự đoán tử vi 8 ngày tới (9/8 - 16/8), nhờ trời phú cho số mệnh hoàng kim mà 3 con giáp này làm ăn thông thuận, cầu được ước thấy, sự nghiệp vững mạnh, vạn sự như ý, ăn nên làm ra.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 8 ngày tới (9/8 - 16/8), người tuổi Tuất sẽ thoát khỏi xui xẻo, nghênh đón vận may, sự nghiệp có những tín hiệu phát triển vô cùng lớn. Có thể nói là may mắn bất ngờ, vận thế đột nhiên tốt đẹp đặc biệt.

Tử vi 12 con giáp nói thêm, qua cơn mưa trời lại sáng, tuổi Tuất còn được quý nhân tương trợ, vận thế nâng cao thêm một tầng. Nhất là đường tài vận, nếu không được thu hoạch lời lãi lớn nhỏ, tuổi Tuất cũng có cơ hội thăng chức rất cao, quen biết thêm được một số mối quan hệ cực tốt, giúp sự nghiệp, đường làm ăn thêm phần xán lạn, tài phú tăng vọt, khiến người người ghen tị đỏ mắt.

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Theo tử vi 8 ngày tới (9/8 - 16/8), người tuổi Tuất sẽ thoát khỏi xui xẻo, nghênh đón vận may - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Dù trước đó khó khăn bao nhiêu thì trong 8 ngày tới (9/8 - 16/8), vận may của tuổi Mùi sẽ lội ngược dòng. Những người làm công ăn lương sẽ nhận được hỷ sự, sẽ được cấp trên giao cho nhiều trọng trách đáng mong chờ, tạo điều kiện thăng quan tiến chức vào cuối năm.

Theo tử vi 12 con giáp, công việc và tài vận có những chuyển biến tích cực, con giáp may mắn này sẽ tìm được phương hướng mới cho kế hoạch sắp tới, thậm chí là đổi đời, phát tài không ngờ.

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Dù trước đó khó khăn bao nhiêu thì trong 8 ngày tới (9/8 - 16/8), vận may của tuổi Mùi sẽ lội ngược dòng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp cho hay, người tuổi Mão là những người chăm chỉ, tận tụy với công việc, có trách nhiệm với bản thân và gia đình. 8 ngày tới (9/8 - 16/8) là khoảng thời điểm người tuổi Mão làm ăn phát tài phát lộc, tiền bạc, lộc lá ào ào kéo tới.

Nguồn thu nhập của bạn tăng chủ yếu là do công việc tốt, tăng lương, tăng thưởng. Đối với người tuổi Mão làm kinh doanh, bạn sẽ ký được những hợp đồng béo bở, doanh thu tăng vọt. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian tới đây, người tuổi Hổ cũng cần đề phòng vạ miệng, chú ý hơn đến sức khỏe vì bạn dễ bị ốm vặt.

con giap may man 3
8 ngày tới (9/8 - 16/8) là khoảng thời điểm người tuổi Mão làm ăn phát tài phát lộc, tiền bạc, lộc lá ào ào kéo tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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