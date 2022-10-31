Dự đoán từ ngày mai (1/11) “Khí vận phất phới” 3 con giáp đổi đời, tiền tài bao quanh.

Ngày mới (1/11) của tuổi Thìn đường công việc bớt được phần nào vất vả nhờ có Thực Thần chiếu mệnh.

Ngày mới (1/11) của tuổi Thìn đường công việc bớt được phần nào vất vả nhờ có Thực Thần chiếu mệnh. Tuổi này làm nghề tự do thì đỡ đau đầu, đỡ phải lo nghĩ nhiều, thu hút được khách hàng ủng hộ. Các bạn nên mở rộng mặt hàng buôn bán trong thời gian tới để đông khách mua hơn.

Theo dõi tử vi hàng ngày, tài lộc khởi sắc hơn người, tiền bạc ổn định, mọi chuyện thay đổi theo hướng tích cực. Bạn được nhiều người giúp đỡ trong chuyện tiền bạc, trước đây bạn giúp họ thì bây giờ họ sẽ giúp lại bạn.

Tuy nhiên vì lâm Tự Hình nên mặt tinh thần bị xuống dốc khiến tình cảm sa sút theo. Vợ chồng hay đấu khẩu với nhau vì những chuyện không đâu. Bạn không nhận được sự quan tâm của người khác, dễ tủi thân, dễ suy nghĩ tiêu cực.

Tuổi Dần

Ngày (1/11) , con đường sự nghiệp của tuổi Dần tương đối ổn định. Vận trình tài lộc khởi sắc trông thấy Ảnh minh họa: Internet

Ngày (1/11) , con đường sự nghiệp của tuổi Dần tương đối ổn định. Dù làm công ăn lương hay kinh doanh trong các lĩnh vực tự do thì người tuổi này cũng đều gặp được cơ hội thăng tiến rõ rệt. Song, bản mệnh cũng cần hạ cái tôi cá nhân để tránh gặp rắc rối không mong muốn trong môi trường làm việc.

Tài lộc: Vận trình tài lộc khởi sắc trông thấy. Nguồn thu nhập được cải thiện đáng kể giúp con giáp này có thể thoải mái chi tiêu cho những nhu cầu, sở thích cá nhân.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có bước chuyển mình đáng kể. Các cặp đôi yêu nhau dần được hóa giải mọi mâu thuẫn, hiểu lầm nhờ đào hoa vượng nâng đỡ. Song, bạn cũng cần cân bằng tốt cảm xúc của mình để tránh ảnh hưởng đến không khí vui vẻ trong gia đình.

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mai (1/11) cho thấy người tuổi Tỵ vận thế tạm ổn, nên xem lại phương pháp làm việc, có thể sẽ tìm ra điểm mấu chốt. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mai (1/11) cho thấy người tuổi Tỵ vận thế tạm ổn, nên xem lại phương pháp làm việc, có thể sẽ tìm ra điểm mấu chốt.

Tình duyên: Bình thường, dù đôi bên đều có dự định tiếp tục phát triển hơn nữa nhưng cũng nên suy nghĩ về kế hoạch cuộc sống của mình để tránh những xung đột liên miên trong tương lai.

Công việc: Hiệu quả hoàn thành công việc có vẻ không còn cao như trước, nên phân bổ lại.

Tài lộc: Có thể bạn muốn tăng thu nhập thông qua công việc bán thời gian nhưng công việc bán thời gian cũng khiến bạn mệt mỏi, cần xem xét.

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.