Dự đoán từ ngày (3-4/11) 3 con giáp có số hưởng “Tài lộc bùng nổ” tiền đổ vào túi ngất ngưởng.

Tâm linh - Tử vi 02/11/2022 16:50

Tử vi cho thấy ngày (3-4/11) 3 con giáp này ôm trọn tài lộc, sự nghiệp thăng tiến.

Tuổi Thìn

Dự đoán từ ngày (3-4/11) 3 con giáp có số hưởng “Tài lộc bùng nổ” tiền đổ vào túi ngất ngưởng. - Ảnh 1

Tử vi dự đoán từ ngày (3-4/11) cho thấy người tuổi Thìn vận thế khá tốt, nhận được lợi ích, địa vị tăng cao. 

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán từ ngày (3-4/11) cho thấy người tuổi Thìn vận thế khá tốt, nhận được lợi ích, địa vị tăng cao. 

Tình duyên: Bình thường, phải biết sống vì đối phương, đừng quá ích kỷ, mơ mộng kẻo hối không kịp. 

Công việc: Vận trình sự nghiệp tốt đẹp, bạn nên chú ý giữ gìn hình ảnh dễ mến, tăng cường khả năng giao tiếp với người khác, học cách thu phục lòng người.

Tài lộc: Có khả năng gặp được những khách hàng chất lượng cao và mang lại nguồn thu nhập dồi dào.

Sức khỏe: Cẩn thận viêm họng, chú ý giữ ấm khi ra ngoài vào ban đêm. 

Tuổi Mão 

Dự đoán từ ngày (3-4/11) 3 con giáp có số hưởng “Tài lộc bùng nổ” tiền đổ vào túi ngất ngưởng. - Ảnh 2

Tử vi ngày mới dự đoán từ ngày (3-4/11), vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra không quá dễ dàng. Vận trình tài lộc trên đà vượng sắc.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mới dự đoán từ ngày (3-4/11), vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra không quá dễ dàng. Nhiều khả năng người tuổi này sẽ nảy sinh xung đột, xích mích với đồng nghiệp. Hơn thế, môi trường làm việc thiếu thoải mái vô hình chung kiềm hãm khả năng sáng tạo của bản mệnh trong công việc. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà vượng sắc. Không những có thu nhập tốt mà con giáp này đón nhận nhiều tin vui liên quan đến phương diện tài chính nên cuộc sống trở nên dư dả, thoải mái hơn trước. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm không đáng lo. Người độc thân biết cách bày tỏ tình cảm khéo léo nên dễ dàng chinh phục được người thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Song song đó, tình cảm vợ chồng tiến triển tốt đẹp nhờ những nỗ lực trong việc vun đắp tình cảm hàng ngày. 

Tuổi Thân

Dự đoán từ ngày (3-4/11) 3 con giáp có số hưởng “Tài lộc bùng nổ” tiền đổ vào túi ngất ngưởng. - Ảnh 3

Dự đoán từ ngày (3-4/11) cho thấy công việc của Thìn trong ngày tiến triển tích cực nhờ Tam Hợp nâng đỡ. Thiên Tài trợ mệnh nên Thân cũng có đường tiền bạc ổn áp không thua kém ai. 

Ảnh minh họa: Internet

Dự đoán từ ngày (3-4/11) cho thấy công việc của Thìn trong ngày tiến triển tích cực nhờ Tam Hợp nâng đỡ. Bạn là con giáp có tính cách tuyệt vời, xởi lởi, nghiêm túc nên làm gì cũng nhanh gọn lẹ. Trong ngày này mà có thời gian thì bạn còn gặp được khách hàng dễ tính, mở rộng thêm mối quan hệ làm ăn. 

Nhờ Thiên Tài trợ mệnh nên Thân cũng có đường tiền bạc ổn áp không thua kém ai. Tính cách phóng khoáng khiến bạn gây được ấn tượng tốt. Bạn làm được nói được, chăm cày cuốc, hay được lộc bất ngờ, có thể thử mua tờ vé số hoặc xem con số may mắn ngày 30/10 để lấy lộc. 

Tuổi này được hưởng tối đa nguồn năng lượng tích cực từ cục diện ngũ hành Thổ sinh Kim nên rất đỏ trong đường tình cảm. Người thân của bạn đón nhận tin tốt liên quan đến sinh nở, di chuyển. Một số người nhận được lời mời ăn uống từ bạn bè, đừng từ chối nhé.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Dự báo hôm nay (2/11) vào lúc 9h46 sáng tin vui đến với 3 con giáp này, công việc tài chính đỏ rực.

Dự báo hôm nay (2/11) vào lúc 9h46 sáng tin vui đến với 3 con giáp này, công việc tài chính đỏ rực.

3 con giáp đón nhận nhiều tin vui trong hôm nay (2/11), vận tài chính công việc được soi sáng.

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