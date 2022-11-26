Dự đoán tháng 12: Mệnh trời khó cưỡng, 3 con giáp chìm trong biển tài lộc, đổi vận giàu sang, trúng số 10 tỷ, nghênh đón Thần Tài

Sang tháng 12 dương lịch, những con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc vượng phát nhất.
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Tuổi Thân
Các bạn thuộc con giáp Khỉ trước mặt người khác phái cũng rất hấp dẫn, thích học hành chăm chỉ, mong đạt được thành tựu nào đó trong sự nghiệp, phải thừa nhận là họ rất may mắn, trời sinh tài lộc, và cũng sẽ gặp gỡ những người tốt. Họ hòa đồng, có tính cách vui vẻ, ấm áp và hoạt bát, các kỹ năng xã hội bậc nhất.
Sang tháng 12 dương lịch, những người tuổi Thân tràn đầy phúc khí, phú quý trường thọ, thu nhập hanh thông, cuộc sống vô cùng tươi đẹp, vận khí hanh thông, tài lộc rộng mở, vận may đến, vạn sự như ý. Ngoài ra, họ là người chăm chỉ, dễ được lãnh đạo đề bạt, tài lộc tăng tiến, cuộc sống sung túc, thành tích phi thường.
Tuổi Dần
Những người cầm tinh con Dần là những người rất có trách nhiệm, trung thực và đáng tin cậy, họ hiểu biết, chu đáo và giàu nội hàm, đặc biệt xuất sắc về mọi mặt, có tính cách bí ẩn và ăn nói giỏi.
Bước sang tháng 12, tử vi tuổi Dần vận khí hanh thông, những nỗ lực trước đó cuối cùng cũng gặt hái được thành quả, tài lộc ngày càng dồi dào, từ đó chỉ có ngọt mà không đắng, sẽ được thần tài chiếu cố! Tin vui sẽ đến với bạn, sau khi phấn đấu không ngừng thì sắp tới bạn sẽ có của cải đáng ghen tị, lúc đó bạn sẽ dễ dàng phát tài, tiền bạc rủng rỉnh ngày càng nhiều.
Tuổi Mùi
Bạn thuộc con giáp Mùi thường khiến người khác cảm thấy rất tàn nhẫn. Họ là người có thể thành đạt trong sự nghiệp, có thể chịu đựng gian khổ, làm việc chăm chỉ, có lý tưởng, đặc biệt thực tế và rất dũng cảm trong công việc. Dù là công việc hay mối quan hệ nào, anh ấy có thể đạt được điều ước của mình.
Tử vi tháng 12 dự đoán, những con giáp tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn, cuộc sống sung túc khiến người khác phải ghen tị, kiếm tiền dễ dàng, từ đó gặp nhiều may mắn. Trẻ hóa, thu nhập tự nhiên sẽ thuận theo chiều gió, đi lên từng bước, sống rất hạnh phúc, tài lộc phất lên, sự nghiệp chắc chắn sẽ đi lên và tài lộc của bạn sẽ được suôn sẻ.
(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm