Dù cho xinh đẹp, tài giỏi, những con giáp này lại không thể nắm bắt được đường tình duyên của mình, lận đận, long đong đủ đường

Đường tình duyên của tuổi Mão, đặc biệt là phụ nữ có thể hơi lận đận. Nguyên nhân được đưa ra là bởi phụ nữ tuổi Mão quá thông minh, quá mạnh mẽ, thêm vào đó lại có tinh thần cầu toàn, cầu tiến rất cao. Những phụ nữ này nhờ đặc điểm tính cách trời phú cho mà có nhiều khả năng thành công trong công việc mình lựa chọn.

Nhưng cũng có thể vì đó, họ thường có tiêu chuẩn người bạn đời phải thành công hơn, giỏi giang hơn, hay như cách nói bình dân, họ kén chọn; và cũng có đôi khi họ chỉ đơn giản muốn được tự do để tiếp tục những đam mê của mình thay vì vướng bận chồng con. Chính vì thế mà ở tuổi 30 những con giáp nữ tuổi Mão vẫn một mình đơn phương độc mã, một mình một chiến tuyến.

Nhắc đến tuổi Dần, người ta đã nghĩ ngay đến một con giáp cực mạnh mẽ. Cũng chính vì tính cách đó, mà người tuổi Dần khá lận đận trong đường tình duyên. Bởi đơn giản, bạn quá xem trọng bản thân, cái tôi quá lớn cùng với việc thích áp đặt ý kiến của mình lên người khác. Lâu dần, điều đó mang đến cảm giác khó thở, gò bó cho đối phương.

Nhắc đến tuổi Dần, người ta đã nghĩ ngay đến một con giáp cực mạnh mẽ, chính vì tính cách đó, mà người tuổi Dần khá lận đận trong đường tình duyên - Ảnh minh họa: Internet

Và dù khi bắt đầu, tình yêu vô cùng cuồng nhiệt, nồng cháy, bạn cũng dành hết con tim si tình để yêu hết mình. Nhưng chẳng mấy khi hành trình hạnh phúc của bạn chịu dừng lại ở một trạm, mà phải qua đôi lần lên tàu rời bến.

Tuổi Hợi

Các nàng tuổi Hợi đa phần đều có lối suy nghĩ tích cực và khá nghiêm túc trong mọi việc, kể cả chuyện tình cảm. Vì thế, hiếm khi thấy các nàng thể hiện sự lãng mạn, nói một vài lời yêu thương ngọt ngào với người mình yêu. Không ít người phê phán đó là cách sống quá thực dụng, thiếu lãng mạn trong cuộc đời.

Các nàng tuổi Hợi đa phần đều có lối suy nghĩ tích cực và khá nghiêm túc trong mọi việc, kể cả chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Điều này quả không sai, vì bản thân các cô nàng cầm tinh con giáp này rất coi trọng sự nghiệp, địa vị, vật chất, và không ngừng phấn đấu để theo đuổi vinh hoa phú quý. Với họ, cuộc sống vật chất bền vững mới là nền tảng cơ bản cho tình yêu thăng hoa, gia đình êm ấm. Cũng chính vì vậy mà các nàng tuổi Hợi không ngờ rằng, vì mải theo đuổi sự nghiệp mà đường tình duyên của họ lại dễ gặp nhiều sóng gió.