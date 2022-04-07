Dự báo tuần mới (18-24/4), những con giáp dưới đây không được thần tài “cứu trợ”, tiểu nhân thừa nước đục thả câu

Tâm linh - Tử vi 07/04/2022 19:15

Bước sang tuần mới, những con giáp dưới đây làm việc gì cũng nên cẩn thận, để ý những người xung quanh, kẻo bị tiểu nhân quấy phá.

Tuổi Sửu

Dự báo tuần mới (18-24/4), những con giáp dưới đây không được thần tài “cứu trợ”, tiểu nhân thừa nước đục thả câu - Ảnh 1
Ảnh: Internet

Tuổi Sửu sẽ cần phải trải qua 1 bước đệm mới có thể gặt hái được nhiều thành tựu. Theo các chuyên gia phong thủy, về tổng thể thì tuổi Sửu có 1 tuần khá ổn định về công việc song sẽ không có quá nhiều bước tiến ngoạn mục.

Bên cạnh đó, họ cũng được khuyên không nên đầu tư hay mạo hiểm gì trong khoảng thời gian này, vì dễ gặp phải kẻ tiểu nhân, mất tiền lại mệt người.

Đổi lại, đường tình duyên và sức khỏe của tuổi Sửu lại rất ổn thỏa, không có gì cần phải lo lắng. Đây cũng là những điểm may mắn mà tuổi Sửu nên tận dụng, nhất là với những người đang muốn thành gia lập thất.

Tuổi Dần

Dự báo tuần mới (18-24/4), những con giáp dưới đây không được thần tài “cứu trợ”, tiểu nhân thừa nước đục thả câu - Ảnh 2
Ảnh: Internet

Tuổi này có hạn Thái tuế nên dù sao họ cũng cần cẩn trọng hơn. Ngay từ tháng đầu tiên trong năm tuổi của mình, tuổi Dần sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực, từ chuyện công việc cho đến tình cảm. Những mâu thuẫn ở công sở, tranh cãi với người yêu hay bạn đời có thể khiến họ mệt mỏi.

Ngoài ra, nếu không cẩn thận trong chi tiêu hoặc đầu tư thì tình hình tài chính của họ cũng sẽ gặp khó khăn. Chính vì thế, tuổi Dần cần phải thận trọng hơn để tránh những điều không hay.

Tất nhiên, bên cạnh nguy luôn có cơ, nếu biết tận dụng những cơ hội tốt đến với mình, tuổi Dần vẫn có thể gặt hái những thành tựu lớn. Do đó, họ cũng không cần lo lắng quá. Một tâm thái lạc quan, vững vàng sẽ là chìa khóa quyết định cho những thành công của bạn.

Tuổi Tỵ

Dự báo tuần mới (18-24/4), những con giáp dưới đây không được thần tài “cứu trợ”, tiểu nhân thừa nước đục thả câu - Ảnh 3
Ảnh: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, ngay từ đầu tuần mới, tuổi Tỵ nên cẩn trọng và giữ 1 thái độ ôn hòa và khiêm nhường thì mọi việc sẽ xuôi chèo mát mái hơn, nếu không thì dễ trở thành đối tượng bị kẻ khác ghen ghét. Ngoài ra, tuổi Tỵ cũng cần tránh gây mâu thuẫn với người khác kẻo vướng vào những chuyện thị phi không hay.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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