Dự báo tử vi tuần thứ 4 của tháng 8 (22/8 - 28/8), gọi tên 3 con giáp sở hữu khối tài sản người người mong ước, tiền bạc kếch xù, buôn 1 được 10, sắm nhà lầu xe hơi, ngẩng cao đầu trước thiên hạ

Tử vi dự báo, tuần sau 3 con giáp dưới đây gặt hái nhiều niềm vui tiền bạc, ôm khối tài sản khủng, giàu sang phú quý hơn người.

Tuổi Dần Tuần mới dự báo sẽ là giai đoạn ổn định và bứt phá của người tuổi Dần. Cơ hội cho Dần thăng tiến nhanh chóng, đặc biệt là đường tài lộc. Một phần nhờ Dần gặp được những ngày hợp mệnh, lại có cát tinh chiếu rọi nên vận thế được ví như cá gặp nước, hanh thông đủ đường. Trong giai đoạn này, người cầm tinh con Hổ sẽ đón vận may bất ngờ, đặc biệt có thể sẽ được tăng lương, thăng chức. Tiền tài của người tuổi Dần chỉ có tăng, không có giảm. Không chỉ có đường tài lộc vượng phát hanh thông, tuổi Dần còn được quý nhân phù trợ nên làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ.

Cũng đúng lúc trong giai đoạn này, tiền tài vật chất đều "bùng nổ" bất ngờ, khiến chủ nhân đôi khi còn không thể tin đổi. Bên cạnh đó, chắc chắn Dần sẽ được thần tài chiếu cố khi bước sang tuần mới, tiền nhiều vô số, thiếu gì thì thiếu, nhất định không bao giờ thiếu tiền. Không chỉ có đường tài lộc vượng phát hanh thông, tuổi Dần còn được quý nhân phù trợ nên làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Nhờ biết tận dụng lợi thế sẵn có của mình nên trong tuần tới Ngọ có thể lột xác ngoạn mục. Có cát tinh nhập mệnh, Ngọ thoát khỏi vòng kìm kẹp của hung tinh nên dễ dàng cải thiện vận mệnh của mình, đặc biệt là về sự nghiệp và tài lộc. Ngọ tin rằng những nỗ lực mình bỏ ra đến một ngày sẽ thu được thành quả.

Theo tử vi dự báo rằng người tuổi Ngọ trong giai đoạn này sẽ vô cùng may mắn. Cơ hội nghề nghiệp liên tục xuất hiện trước mặt những chú Ngựa nhà ta, nếu biết nắm bắt cơ hội và thể hiện bản thân thì khả năng thu nhập tăng nhảy vọt lên gấp nhiều lần. Giai đoạn này, tuổi Ngọ bỗng nhiên phất lên như diều gặp gió, nhiều người ngưỡng mộ vì tiền bạc cứ vào như nước. Người này chắc chắn có tố chất lãnh đạo và sẽ không dễ để cho người khác bắt nạt. Ngọ chấp nhận vất vả để có tương lai tươi sáng. Ở bên cạnh tuổi Ngọ bạn hoàn toàn có thể yên tâm là được bảo vệ. Giai đoạn này, tuổi Ngọ bỗng nhiên phất lên như diều gặp gió, nhiều người ngưỡng mộ vì tiền bạc cứ vào như nước - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Tuần tới chính là thời điểm Sửu khẳng định bản thân, chuyển mình mạnh mẽ thu về lộc lá nhiều vô kể. Khoảng thời gian này cũng là lúc vận may rực rỡ nhất của tuổi Sửu, được Thần Tài che chở, luôn dễ dàng tìm thấy tài lộc xung quanh mình. Thu nhập của bản mệnh sẽ đến từ nhiều nguồn, cả công việc chính cũng như nghề tay trái khiến nhiều người ngưỡng mộ. Giai đoạn này chính là thời điểm vàng khi mà vận may liên tục ập đến, dường như mọi xui xẻo cũng lùi xa, đường tài lộc cũng hồng phát vô cùng. Thu nhập của người tuổi Sửu sẽ tăng lên từ từ. Người cầm tinh con trâu sẽ được quý nhân giúp đỡ. Nhờ đó, mà Sửu có thể thuận lợi kinh doanh, tiền tài kiếm được dễ dàng, thu nhập không ngừng tăng lên. Cũng chính là lúc tài vận thật sự "chiếu cố" con giáp này, tất cả vận may và tiền tài đều đến dồn dập như vũ bão. Khoảng thời gian này cũng là lúc vận may rực rỡ nhất của tuổi Sửu, được Thần Tài che chở, luôn dễ dàng tìm thấy tài lộc xung quanh mình - Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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