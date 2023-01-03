Dự báo 10 ngày cuối tháng 12 âm lịch: 3 con giáp có THẦN TÀI bảo hộ, thành công nức nở trong cuộc sống, giàu sang phú quý nức lòng, tay đeo bạc tay đeo vàng

Tử vi vào 10 ngày cuối tháng 12 âm lịch người tuổi Sửu chính là con giáp gặt hái được nhiều thành công trong lộc trong cuộc sống. Trong tính cách người tuổi kiên cường, chịu khó hết mình trong công việc. Bởi vậy, những thành tựu mà tuổi Sửu đạt được trong thời gian tới là hoàn toàn xứng đáng.

Người tuổi Sửu chính là con giáp khổ tận cam lai, cuộc sống của bạn sẽ thăng hoa phát tài, viên mãn trong thời gian tới khiến ai cũng phải ghen tỵ. Những người tuổi Sửu hãy nắm bắt lấy cơ hội trời cho này để cuộc sống của mình càng ngày càng khấm khá nhé.

Tuổi Mùi

Nằm đầu danh sách con giáp có khả năng trúng số cao nhất thì phải nói đến Mùi. Vào 10 ngày cuối tháng 12 âm lịch được dự đoán là lúc ‘đại lợi’ của những người tuổi Mùi. Họ là những người được thần tài gõ cửa, dễ dàng thành công trong công việc và nhận được may mắn khi tham gia xổ số.

Theo sách tử vi, công việc kinh doanh của người tuổi Mùi tiến triển triển vô cùng thuận lợi. Các dự án kinh doanh của bạn đều thuận buồm xuôi gió, mặt hàng bạn rao bán luôn ở trong tình trạng “cháy hàng”.

Ngoài ra, bạn nhận được sự hỗ trợ của người thân và bạn bè nên không lo gì thiếu vốn làm ăn, kinh doanh.Đây sẽ là khởi đầu cho tháng làm ăn thuận lợi, phát đạt cuối năm nay của người tuổi Mùi.

Tuổi Dậu

Thầy tử vi cho biết rằng trong thời gian vào 10 ngày cuối tháng 12 âm lịch là thời điểm vàng son của người tuổi Dậu trong công việc. Thời gian này người tuổi Dậu có cơ hội tỏa sáng để thăng quan tiến chức, lên lương lên lộc. Những người tuổi Dậu đang làm ăn riêng, hoặc có liên quan tới công việc kinh doanh cũng như thăng tiến sự nghiệp.

Tử vi cho biết do dược Cát tiên soi sáng, tuổi Dậu sẽ có được vô vàng bản hợp đồng, cơ hội mới để thể hiện bản thân cũng như gặt hái được nhiều thành công. Thêm vào đó, với bản tính chăm chỉ, nên người tuổi Dậu càng chịu khó, cần cù thì chẳng mấy chốc cuộc đời của con giáp may mắn này sẽ phất lên nhanh chóng, chẳng phải lo nghĩ về vấn đề tiền bạc trong những năm tới nữa.

Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.