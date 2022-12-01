Đồng hồ điểm giờ Tý ngày mai (2/12), TOP 3 con giáp công danh vụt sáng, một bước lên hương, bản mệnh thu nhập 'khủng', cấp trên trọng dụng, chạm đỉnh vinh quang, ai nấy cũng phải ngước nhìn

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Sáu ngày 2/12/2022 ngày mai, tình hình tài chính của tuổi Sửu ổn định. Cho dù công việc hiện tại của con giáp này có mức lương cao hay thấp thì chỉ cần chi tiêu hợp lý, chú ý tiết kiệm sẽ không sợ không có của ăn của để.

May mắn hơn là đường tình duyên thuận lợi, con giáp này và người ấy càng ngày càng thân thiết, tình cảm có xu hướng đi lên trông thấy. Khoảng cách giữa hai người được rút ngắn lại, có thể sớm tính chuyện tương lai chung một nhà. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ, kết giao với nhiều đối tượng để tìm kiếm nửa kia phù hợp với mình.

Một số người làm công ăn lương hoặc làm ăn buôn bán có thể nhận được một khoản kha khá xứng đáng với công sức lao động. Bản mệnh có thể dùng khoản tiền này để tiến hành đầu tư, giúp lãi mẹ đẻ lãi con.

May mắn hơn là đường tình duyên thuận lợi, con giáp này và người ấy càng ngày càng thân thiết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Ngày mai là ngày nhiều niềm vui với tuổi Tuất khi mà tài lộc ào ào đổ về túi. Thiên Tài giúp các nguồn tài chính của bạn ngày càng dồi dào hơn. Người làm kinh doanh thu về nhiều lợi nhuận khi các đơn hàng, khách hàng rất tấp nập. Việc làm ăn càng ngày càng suôn sẻ, tiền bạc chi tiêu thoải mái.

Không những thế con giáp này còn được những người có chức có quyền nâng đỡ, tạo điều kiện để phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, bạn cũng nên sử dụng tiền và các mối quan hệ một cách khôn ngoan, luôn trau dồi năng lực thực sự thì mới có được vị trí như mong muốn.

Về phương diện sức khỏe, tuổi Tuất không có vấn đề gì phải quá lo lắng. Ngày mai còn là ngày tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú, tuy nhiên tránh kiện tụng, tranh chấp. Bản mệnh nên sắp xếp lựa chọn công việc thực hiện cho phù hợp để gặp nhiều may mắn.

Ngày mai là ngày nhiều niềm vui với tuổi Tuất khi mà tài lộc ào ào đổ về túi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngày mai, vận thế tổng thể của những người cầm tinh con ngựa đang tăng lên, hãy kỷ luật hơn và giảm bớt tranh chấp. Vận trình tình duyên ngày mai thăng hoa, hãy hòa nhã và quan tâm đến tình cảm của nhau hơn nhé.

Công việc ngày mai lên cao, có năng lực và công danh. Vận trình tài lộc ngày mai nhìn chung không bị hạn chế nhưng đừng tham quá, cẩn thận sẽ đi chệch hướng.

Cục diện Thổ sinh Kim cho thấy, tuổi Ngọ và người bạn đời thấu hiểu lẫn nhau mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời, và để có thể được như vậy thì một phần lớn là nhờ trước nay hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện.

Công việc ngày mai lên cao, có năng lực và công danh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo