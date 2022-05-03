Đồng hồ điểm đúng 9h ngày 4/5, xóa tan mây mù, những con giáp sau đổi vận phát tài, kiếm được bộn tiền, hưởng trọn phú quý

Tâm linh - Tử vi 03/05/2022 07:58

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây đổi vận phát tài, kiếm được bộn tiền, hưởng trọn phú quý đúng 9 ngày 4/5.

Tuổi Ngọ

Công việc của người tuổi Ngọ trở nên ổn định nên giúp kinh tế của bạn thêm phần vững vàng, người làm công ăn lương hài lòng với những gì mình đang có. Người kinh doanh, buôn bán càng xông xáo, đi xa tìm hiểu thị trường sẽ càng có lợi trong giai đoạn này.

Nhiều người độc thân đang đặt ra câu hỏi trong chuyện tình duyên thì sẽ có câu trả lời trong thời gian tới, cốt là bạn chịu chủ động hẹn hò. Bạn chỉ cần nhiệt tình trò chuyện với người khác giới thì ắt sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp. Với người đã lập gia đình, cuối tuần là khoảng thời gian nghỉ ngơi nên hãy dành nhiều thời gian hơn cho người thân để hâm nóng tình cảm.

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Công việc của người tuổi Ngọ trở nên ổn định nên giúp kinh tế của bạn thêm phần vững vàng - Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Con giáp may mắn vào đúng 9h ngày 4/5 gọi tên người tuổi Thìn. Bạn nhàn hạ thì không đúng nhưng chỉ cần chịu được vất vả và cố gắng không ngừng thì bạn ắt thu được thành quả xứng đáng. Với người làm công ăn lương, bạn thông minh, khéo léo có thừa nên làm gì cũng tốt, không ai trách được nửa câu.

Thêm vào đó, công việc còn có quý nhân phù trợ, đó có thể là một người lớn tuổi hơn bạn rất nhiều hoặc bạn bè thân thiết lâu năm nên mọi việc càng tiến triển trôi chảy hơn. Những dự án dang dở cũng được bạn hoàn thành hết trong tuần nên túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, không có áp lực về kinh tế.

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Công việc của người tuổi Thìn còn có quý nhân phù trợ - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi là con giáp phát tài vào đúng 9h ngày 4/5 tới. Với người làm công ăn lương, con giáp này thông minh, khéo léo có thừa nên làm gì cũng tốt, không ai trách được nửa câu. Cấp trên chắc hẳn sẽ giao cho bạn những nhiệm vụ quan trọng, để bạn khẳng định bản thân.

Chuyện tình cảm cũng có những chuyển biến đáng kể. Các cặp đôi tâm đầu ý hợp trong nhiều chuyện, thậm chí còn rất đồng lòng trước những quyết định lớn, cùng chung tay gìn giữ hạnh phúc gia đình. Người độc thân có thể đón tin hỷ sự, càng đi nhiều con giáp có vận khí tốt này càng có cơ hội tìm kiếm đối tượng phù hợp với mình.

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Người tuổi Mùi là con giáp phát tài vào đúng 9h ngày 4/5 tới - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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