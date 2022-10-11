Đồng hồ điểm đúng 16h chiều mai (12/10/2022), 3 con giáp vượt qua mọi khó khăn, sự nghiệp thành công vang dội, tài lộc rực rỡ, tiền tài phía trước vinh quang đủ kiểu

Tâm linh - Tử vi 11/10/2022 13:35

Theo tử vi 12 con giáp đúng 16h chiều mai (12/10/2022) cho biết có đến 3 con giáp may mắn có hào quang chiếu mệnh, trúng số độc đắc, nợ nần trả hết nhanh chóng, tiền đổ về túi đầy nhóc, tài vận rực sáng khó ai sánh kịp.

Tuổi Tý

Tử vi học biết đúng 16h chiều mai (12/10/2022) con đường tương lai của người tuổi Tý sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi, may mắn đủ đường. Cụ thể, con giáp may mắn này sẽ đạt được những thành tựu đáng kể, thu nhập tăng lên đều đặn. Với sự thông minh, lanh lợi lại thêm sự cẩn trọng và được Thần tài trợ giúp nên chuyện công việc của họ không có gì phải lo lắng.

Trong thời gian này những người làm về kinh doanh được cho là sẽ phát tài nhanh chóng. Cộng thêm sự trợ giúp đắc lực từ quý nhân lẫn các mối quan hệ tốt với đối tác trước đó giúp cho con giáp này có được những nước đi vững chắc, thành công tới nhanh chóng, tiền về nhiều đến nỗi ngay cả Tý không ngờ được. 

Về chuyện tình cảm, những ai đang có cuộc sống hôn nhân vốn đã hạnh phúc lại càng viên mãn hơn. Đối với những người còn độc thân, bạn cũng sớm yên bề gia thất khi có đủ năng lực lo yên ấm cho người bạn đời.

con giap 1
Tử vi học biết đúng 16h chiều mai (12/10/2022) con đường tương lai của người tuổi Tý sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi, may mắn đủ đường. Cụ thể, con giáp may mắn này sẽ đạt được những thành tựu đáng kể, thu nhập tăng lên đều đặn. Với sự thông minh, lanh lợi lại thêm sự cẩn trọng và được Thần tài trợ giúp nên chuyện công việc của họ không có gì phải lo lắng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Trong khoảng thời gian tới đây chính là giai đoạn được coi là thời điểm thích hợp để tài năng của  người tuổi Mùi tỏa sáng. Đây cũng là lúc họ đứng trước nhiều quyết định quan trọng trong sự nghiệp của mình, vì vậy hãy đưa ra một sự lựa chọn thật sáng suốt để không phải nuối tiếc sau này. 

Theo tử vi 12 con giáp đúng 16h chiều mai (12/10/2022) trong giai đoạn này con giáp may mắn được nhiều quý nhân giúp đỡ. Túi tiền của họ vượng lên trông thấy, các dự án kinh doanh vốn lúc trước đang rơi vào tình thế ''ngàn cân treo sợi tóc'' cũng đều được giải quyết êm xuôi và mang về cho con giáp may mắn khoản tiền khủng. 

con giap 2
Theo tử vi 12 con giáp đúng 16h chiều mai (12/10/2022) trong giai đoạn này con giáp may mắn được nhiều quý nhân giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đúng 16h chiều mai (12/10/2022) cho biết người tuổi Ngọ sẽ tìm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp lên tầm cao mới. Cụ thể, trong thời gian này tuổi ngọ sẽ gặt hái được những thành công đáng mong chờ, nhờ vậy mà họ có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn. 

Với người làm đầu tư kinh doanh, việc ký kết hợp đồng diễn ra thuận lợi, nếu muốn mở rộng quy mô kinh doanh thì con giáp này cũng có thể tiến hành ngay. Đừng chần chừ kẻo lỡ mất thời cơ làm giàu trong tầm tay bởi họ có thể kiếm về một khoản tiền vô cùng lớn. Chỉ cần bản mệnh giữ vũng cho mình sự tập trung nỗ lực, phát huy hết sức mạnh đang có thì việc họ được tận hưởng cuộc sống viên mãn sung túc chỉ trong tầm tay.

con giap 3
Đúng 16h chiều mai (12/10/2022) cho biết người tuổi Ngọ sẽ tìm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp lên tầm cao mới. Cụ thể, trong thời gian này tuổi ngọ sẽ gặt hái được những thành công đáng mong chờ, nhờ vậy mà họ có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Kể từ ngày mai (12/10/2022), Thần Tài hiển linh, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc dồi dào, vận trình trải đầy vinh hoa phú quý phía trước

Kể từ ngày mai (12/10/2022), Thần Tài hiển linh, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc dồi dào, vận trình trải đầy vinh hoa phú quý phía trước

Theo tử vi 12 con giáp kể từ ngày mai (12/10/2022) có tới 3 con giáp may mắn ''cầu được ước thấy'' trúng số độc đắc, cuộc sống đổi vận giàu sang phú quý, tài lộc vượng phát làm đâu cũng gặp thuận lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi con giáp may mắn con giáp tủ vi 12 con giáp tử vi ngày mới tử vi hàng ngày tử vi 3 con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 2 giờ 8 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 3 giờ 8 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 4 giờ 8 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 4 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà