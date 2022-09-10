Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (16/8 âm lịch), dấu hiệu hỷ tín đến gần: 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa nhà, may hơn cả trúng số độc đắc

Tâm linh - Tử vi 10/09/2022 18:39

Nhờ may mắn hưởng trọn lộc trời, 3 con giáp dưới đây sẽ bội thu tài lộc từ ngày 16/8 âm lịch.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vốn là đa mưu túc trí, có năng lực, có thể gặp nhiều cơ hội và cả thách thức trong cuộc sống. Khi thời cơ đến, người tuổi Tý rất biết cách nắm bắt nên khả năng làm giàu của họ không khó. Đặc biệt, nếu họ vận dụng tốt thì đường tài lộc vô cùng sáng, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ, vận đen tan biến.

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (16/8 âm lịch), dấu hiệu hỷ tín đến gần: 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa nhà, may hơn cả trúng số độc đắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kể từ ngày mai (16/8 âm lịch), người tuổi Tý sẽ càng gặp nhiều may mắn hơn, luôn có quý nhân giúp đỡ. Khó khăn cản trở nào cũng có thể tháo gỡ nhanh chóng, dễ dàng. Chính vì thế, giai đoạn sắp tới đây, người tuổi Tý chớ ngần ngại mà dấn thân nhé. 

Theo tử vi cho biết, vận tài lộc của người tuổi Tý thời gian tới sẽ rộng mở thênh thang, phát tài phát lộc. Họ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, chẳng cầu cạnh ai vẫn có thể tự mình vươn lên làm đại gia. Có cuộc sống đủ đầy, sung sướng, dư dả để phụng dưỡng mẹ cha, tình duyên viên mãn chính là phúc đức Tý có được.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần luôn có ý chí phấn đấu mạnh mẽ, suy nghĩ và hành động tích cực để gặt hái nhiều thành công vẻ vang. Họ đặc biệt biết biến thách thức thành cơ hội tạo nên sự đột phá. Người phương Đông coi hổ là hiện thân của quyền lực, nhiệt tình và sức mạnh.

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (16/8 âm lịch), dấu hiệu hỷ tín đến gần: 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa nhà, may hơn cả trúng số độc đắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, kể từ ngày mai (16/8 âm lịch), tuổi Dần gặp thuận lợi đủ đường, con giáp này tạm biệt hết những xui xẻo trong cuộc sống, đón nhận tài lộc, sự nghiệp của họ không những hanh thông mà còn thu về nhiều thành tựu, chuyện giàu có chỉ là vấn đề thời gian.

Người tuổi Dần dường như bước sang trang mới, việc hùn hạp làm ăn suôn sẻ hơn bội phần. Nếu biết nắm bắt thời cơ, họ có thể trở nên giàu có bất ngờ. Do đó, khi đã quyết tâm làm điều gì, tuổi Dần đừng đắn đo suy nghĩ quá lâu mà vuột mất cơ hội nhé.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều niềm vui tài lộc trong kể từ ngày 16/8 âm lịch. Bạn nhanh chóng khẳng định được điểm mạnh của mình, gây ấn tượng với cấp trên và mọi người xung quanh. Đối với những người làm việc liên quan tới kinh doanh, cơ may nhận được những bản hợp đồng béo bở đang tới rất gần.

Đây cũng là thời điểm thuận lợi để bạn mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác. Quý nhân xuất hiện còn hướng bạn tới những mục tiêu phù hợp với năng lực của bản thân mình, bạn sẽ bắt đầu nhận được trái ngọt.

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (16/8 âm lịch), dấu hiệu hỷ tín đến gần: 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa nhà, may hơn cả trúng số độc đắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Kể từ thời điểm này trở đi chính là lúc mà Thần May Mắn chiếu rọi người tuổi Thân. Có thể có quý nhân từ phương xa giúp đỡ hết mình. Đây cũng là thời điểm đánh dấu sự thay đổi về đường tài vận của tuổi Thân. Đến cuối năm, con giáp này còn gặp nhiều may mắn, tiền bạc đầy ắp. Trong tình cảm, sắp tới tuổi Thân còn đang cô đơn có thể gặp được tình yêu đích thực của đời mình. Nếu đã kết hôn thì chuyện tình cảm cũng gặt nhiều quả ngọt.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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