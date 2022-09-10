Hết ngày hôm nay thôi (15/8 âm lịch), 3 con giáp từng 'ngậm đắng nuốt cay' sẽ tìm thấy lối ra, sự nghiệp hanh thông, tiền tài khởi sắc vạn phần

Dưới đây là những con giáp vạn sự như ý, phúc lộc đầy mình, làm chuyện gì cũng thành công và tràn đầy may mắn kể từ sau Rằm tháng 8 âm lịch này.

Tuổi Tỵ Kể từ sau ngày 15/8 âm lịch này, Ngũ hành tương sinh cho thấy các kế hoạch tài chính của tuổi Tỵ đã đi đúng hướng. Nhu cầu gia tăng thu nhập đã giúp bạn mở ra con đường mới để khai phá tiềm năng của bản thân. Tuổi Tỵ cứ thoải mái tiến hành các kế hoạch tiền bạc trong thời gian tới như dự định, đừng ngần ngại. Bạn cũng là người chăm chỉ cày như trâu nên lộc từ bản thân mà ra chứ không xin của ai.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi này không bao giờ để mình nghỉ ngơi, bởi nghỉ thì lấy ai lo hộ mình? Trừ lúc ngủ vào ban đêm và giờ ăn cơm, họ luôn trong trạng thái làm việc, chưa thấy ai chê Tỵ ham ăn lười làm mà chỉ thấy khen chăm chỉ, suốt ngày quần quật kiếm tiền để không thua kém bất kỳ ai. Sau Rằm tháng 8 âm lịch, Tỵ nên đi gửi tiền ngân hàng, mua vàng lấy lộc hoặc khai trương cửa hàng, nhập thêm hàng mới, xuất ngoại để may mắn đến với con giáp này. Tuổi Sửu Sửu đa số là những người sống rất mạnh mẽ, tự lập, không ngại khó, ngại khổ trong cuộc sống. Dù nhìn họ ở góc độ nào, hoàn cảnh nào cũng thấy họ có một sự tự tin và phong thái điềm tĩnh đáng nể. Với tầm nhìn xa trông rộng, lại có một chút tham vọng, tuổi Sửu dễ đạt được thành công lớn trong sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet Theo các chuyên gia phong thủy, kể từ sau ngày 15/8 âm lịch này, tuổi Sửu là một trong những con giáp làm ăn phát đạt, thịnh vượng sung túc, nhất là những người dám thoát ra khỏi vùng an toàn của mình, bước vào lĩnh vực kinh doanh sẽ có khả năng trúng lớn. Đặc biệt, tử vi học có nói, nếu như vào đầu tháng 8 âm, tài vận của tuổi Sửu ở mức bình thường, thì chỉ cần qua Rằm tháng 8 âm này, cuộc sống của họ sẽ bắt đầu có những tín hiệu khởi sắc. Những điều không mong muốn của tuổi Sửu sẽ dần biến mất, nhường chỗ cho những may mắn bất ngờ. Tuổi Thân Với khả năng phân tích và phán đoán đáng nể, tuổi Thân được cho là những người rất giỏi việc tính toán, kinh doanh và kiếm tiền. Nếu được cho cơ hội tốt, họ có thể một tay làm nên cơ đồ, dù tuổi đời còn trẻ cũng có thể tạo dựng cho mình cơ ngơi đồ sộ, khiến muôn người nể phục. Ảnh minh họa: Internet Từ sau Rằm tháng 8 Âm lịch, người tuổi Thân làm ăn phát đạt, của cải tăng lên. Người tuổi này buôn bán một vốn bốn lời. Những người còn nợ nần cũng sẽ trả hết nợ. Thời gian tới, con giáp tuổi Thân có Thần Tài ban lộc nên làm ăn xuôi chèo mát mái, đầu tư sẽ sinh lời. Con giáp này làm kinh doanh được kỳ vọng sẽ vươn tới đỉnh cao, thu hái bộn tiền. Nhờ thành công trong sự nghiệp, họ mang đến cho gia đình cuộc sống khấm khá, sung túc hơn trước. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/het-ngay-hom-nay-thoi-15-8-am-lich-3-con-giap-tung-ngam-dang-nuot-cay-se-tim-thay-loi-ra-su-nghiep-hanh-thong-tien-tai-khoi-sac-van-phan-501247.html