Xin chúc mừng 3 con giáp này chính là chủ nhân của giải độc đắc vào chiều mai (10/9/2022)

Tâm linh - Tử vi 09/09/2022 18:41

Ngày mai (10/9/2022) cũng là Rằm tháng 8 âm lịch, ai cũng cầu được lộc lá về nhà. Riêng 3 con giáp này được Thần Tài và Tổ Tiên độ mệnh, may mắn đến ngập tràn.

Tuổi Tuất

Thời gian trước đây, người tuổi Tuất đã gặp phải một vài chuyện không vui, ngoài ý muốn xảy ra trong công việc, đặc biệt là phải chịu nhiều thị phi xảy ra “bão dư luận” ảnh hưởng mạnh mẽ tới công việc và tài vận.

Xin chúc mừng 3 con giáp này chính là chủ nhân của giải độc đắc vào chiều mai (10/9/2022) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ vượng vận quý nhân, vào chiều mai (10/9/2022), người tuổi Tuất sẽ có hoạn lộ hanh thông, tài vận dồi dào, tạo dựng sự nghiệp vững chắc, may mắn bứt phá tháng này. Ngoài ra, nhờ gặp được nhân duyên tốt, con giáp tuổi Tuất sẽ từng bước xoay chuyển tình thế, mọi việc dần dần trở nên hanh thông, hoạn lộ may mắn, tài vận dồi dào. 

Sắp tới, sẽ có một quý nhân từ phương xa đem tới cho Tuất và gia đình con giáp này một tin vui bất ngờ, có thể là cấp trên đề bạt hay hỷ sự tốt lành. Không những thế, trong thời gian từ nay tới cuối năm, bạn sẽ có cơ hội vàng để tạo dựng sự nghiệp vững chắc nhờ những mối quan hệ tuyệt vời với đối tác, hãy cố gắng nắm bắt nhé!

Tuổi Tỵ

Thông minh, nhiệt huyết và luôn để đam mê dẫn dắt, tuổi Tỵ là một trong số ít các con giáp có năng suất làm việc cao nhất và dễ thành công nhất trong sự nghiệp. Họ hầu hết đều khỏe mạnh về cả mặt thể chất lẫn tinh thần, nên nếu chọn được đúng công việc mà họ yêu thích thì họ sẽ làm mà như chơi, có thể đạt được những thành công rực rỡ trong sự nghiệp.

Xin chúc mừng 3 con giáp này chính là chủ nhân của giải độc đắc vào chiều mai (10/9/2022) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Được các sao tốt chiếu rọi vào chiều mai (10/9/2022) cũng là Rằm tháng 8 âm lịch, tuổi Tỵ liên tục gặp vận đỏ về tiền tài, nếu biết nắm bắt thì rất dễ giàu có. Tử vi học có nói, từ sau Rằm tháng 8, tuổi Tỵ vẫn còn nhiều cơ hội tuyệt vời để kiếm tiền, đền bù lại khoảng thời gian đen đủi trước đây.

Tuổi Tỵ sẽ có được những may mắn hơn người, bứt phá ngoạn mục, đến cuối năm không trở thành đại gia thì chuyện tiền nong cũng vô cùng thoải mái, dư dả, nợ nần nếu có cũng trả hết, thậm chí còn tích lũy được một khoản tiền lớn cho tương lai.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu được xem là con giáp cần cù, biết chịu thương, chịu khó, tận tâm trong công việc và rất trung thành.

Xin chúc mừng 3 con giáp này chính là chủ nhân của giải độc đắc vào chiều mai (10/9/2022) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, chiều ngày mai (10/9/2022) cũng là Rằm tháng 8 âm lịch, người cầm tinh Trâu sẽ gặp cục diện Tam Hợp. Chính vì thế mà bản mệnh làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ đủ đường. Sự nghiệp và tài vận tăng lên mạnh mẽ.

Nếu tuổi Sửu đang tìm kiếm cơ hội kinh doanh thì hãy tận dụng thời điểm vàng này. Nhờ có thiên thời địa lợi nhân hòa mà khả năng bội thu của người tuổi Sửu chỉ trong tầm tay.

Chưa dừng lại đó, kể từ thời điểm này tuổi Sửu có vận đào hoa vô cùng vượng. Đôi lứa yêu nhau hay các cặp vợ chồng sẽ càng mặn nồng. Người độc thân cũng sẽ có cơ hội tìm thấy một nửa của mình. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Kể từ ngày mai (Rằm tháng 8 âm lịch), Phật Tổ độ trì, Thiên Ấn soi tỏ: 3 con giáp nhận tài lộc về nhà cuồn cuộn như sóng vỗ, hỷ tín liên miên, thu về bạc tỷ

Kể từ ngày mai (Rằm tháng 8 âm lịch), Phật Tổ độ trì, Thiên Ấn soi tỏ: 3 con giáp nhận tài lộc về nhà cuồn cuộn như sóng vỗ, hỷ tín liên miên, thu về bạc tỷ

Đây là thời điểm quyết định đối với 3 con giáp sau, có thể về đích rực rỡ vào cuối năm hay không phụ thuộc khá nhiều vào giai đoạn này.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn 12 con giáp con giáp trúng số

TIN MỚI NHẤT

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 2 giờ 51 phút trước
Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 3 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng