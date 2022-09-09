Đồng hồ điểm đúng 9h sáng mai (Rằm tháng 8 âm lịch), Chính Ấn soi tỏ, Lục Hợp che chở: 3 con giáp đón cát lành tứ phương, hứa hẹn dư dôi nhiều về tiền bạc, dễ thành đại sự

Tâm linh - Tử vi 09/09/2022 11:01

Tử vi cho biết, đúng 9h sáng mai (15/8 âm lịch), 3 con giáp gặp cát vận, đại vận nên nhanh chóng có được thành công trong công việc, tài vận và tình cảm.

Tuổi Hợi

Đồng hồ điểm đúng 9h sáng mai (Rằm tháng 8 âm lịch), Chính Ấn soi tỏ, Lục Hợp che chở: 3 con giáp đón cát lành tứ phương, hứa hẹn dư dôi nhiều về tiền bạc, dễ thành đại sự - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hợi là một trong ba con giáp phát tài trong sáng ngày Rằm tháng 8 âm lịch này. Những kế hoạch của Hợi được khởi động lại và con giáp này nhanh chóng bắt kịp với các tiến độ tương đối tốt.

Người làm công ăn lương có Ấn Quan xuất hiện trao thêm sự tự tin để phát huy năng lực của mình. Nhờ vậy mà còn giáp này biết phát huy thế mạnh của bản thân, không để cơ hội lỡ mất. Người còn non kinh nghiệm, chưa có thành tích cũng đừng e ngại bởi thời gian sẽ cho bạn điều đó. Sớm muộn gì lãnh đạo cũng thấy sự cố gắng của bạn và dành tặng những khoản thưởng nóng.

Người làm kinh doanh kể từ thời điểm trở đi tài lộc rất vượng. Cả Chính Tài và Thiên Tài giúp Hợi kiếm tiền khá dễ dàng. Nhờ vậy Hợi nhận được nhiều đơn hàng hoặc hợp đồng từ khách hàng quen thuộc.

Tuổi Tỵ

Đồng hồ điểm đúng 9h sáng mai (Rằm tháng 8 âm lịch), Chính Ấn soi tỏ, Lục Hợp che chở: 3 con giáp đón cát lành tứ phương, hứa hẹn dư dôi nhiều về tiền bạc, dễ thành đại sự - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tỵ tuy có bề ngoài không thích bon chen nhưng lại luôn âm thầm phấn đấu, nỗ lực để thu được những thành công khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Tử vi cho biết, kể từ Rằm tháng 8 âm lịch này, Tỵ sẽ gặp được cơ hội tốt, nếu biết cách nắm bắt thì sẽ có cơ hội “đổi đời” mạnh mẽ. Mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, lại còn được Thần Tài giúp đỡ nên việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết với con giáp Tỵ.

Thời gian tới đây, con giáp tuổi Tỵ sẽ tạm biệt những ngày tháng vất vả, khốn khó, cuộc sống sẽ bắt đầu có những bước chuyển mình tốt đẹp hơn. Người cầm tinh con Rắn với sự trợ giúp của các sao tốt nên không còn đơn độc trên con đường mưu cầu. Con giáo này cũng sẽ gặp được những đối tác rất tốt, tương lai sau này càng thêm rực rỡ.

Tuổi Dần

Đồng hồ điểm đúng 9h sáng mai (Rằm tháng 8 âm lịch), Chính Ấn soi tỏ, Lục Hợp che chở: 3 con giáp đón cát lành tứ phương, hứa hẹn dư dôi nhiều về tiền bạc, dễ thành đại sự - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần là những người thông minh, linh hoạt. Họ đặc biệt khéo léo trong xử lý các tình huống xã hội. Con giáp này được biết đến là nhà ngoại giao có tài, khéo ứng biến và giải quyết các vấn đề. Cũng vì tài giỏi, khôn khéo nên đến tuổi trung niên, con giáp này sẽ có nhà cao cửa rộng, hạnh phúc trọn vẹn.

Dự báo kể từ Rằm tháng 8 âm lịch này, con giáp tuổi Dần sẽ có nhiều cơ hội để chứng minh năng lực, đường công danh rất rộng mở. Nếu đang tìm kiếm một công việc mới thì người tuổi Dần sẽ nhận được nhiều lời mời thử việc. Trong khi đó, người tuổi Dần mới khởi nghiệp kinh doanh cũng bước đầu đạt được những thành công. Sắp tới, người tuổi này gặp được nhiều khách hàng, công việc kinh doanh thuận lợi.

Ngoài ra, quý nhân cũng sẽ xuất hiện đem tới cho người tuổi Dần khá nhiều may mắn. Cát khí vượng đặc biệt phù hợp với những người muốn mở rộng quy mô kinh doanh hay là chuyển đổi công việc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

Vào lúc 15h30 chiều mai (Rằm tháng 8 âm lịch), Thần Tài cho 3 con giáp trúng số độc đắc, giàu có ngút ngàn

Vào lúc 15h30 chiều mai (Rằm tháng 8 âm lịch), Thần Tài cho 3 con giáp trúng số độc đắc, giàu có ngút ngàn

Tử vi dự đoán, đúng 15h30 chiều Rằm tháng 8 âm lịch sẽ là thời điểm tài lộc đổ về, 3 con giáp may mắn ăn nên làm ra, công thành danh toại khiến người người ngưỡng mộ.

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