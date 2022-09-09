Đồng hồ điểm 0h đêm nay (15/8 âm lịch): Phật Bà tỏa hào quang, ban phát vận may cho 3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khổ, cuộc đời sắp sửa sang trang mới

Tâm linh - Tử vi 09/09/2022 08:08

Tạm biệt những ngày tháng khốn khó, kể từ Rằm tháng 8 âm lịch này, 3 con giáp có sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, thăng quan tiến chức.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão từ Tết Trung thu (15/8 âm lịch), trời sẽ thuận theo ý người, may mắn giúp đỡ và sự nỗ lực của bản thân. Mão sẽ được khẳng định mình nhiều hơn, bạn sẽ rất giỏi trong lĩnh vực công việc của mình, và sẽ có được mọi thứ bạn muốn. 

Đồng hồ điểm 0h đêm nay (15/8 âm lịch): Phật Bà tỏa hào quang, ban phát vận may cho 3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khổ, cuộc đời sắp sửa sang trang mới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đường sự nghiệp sắp tới, nhờ được quý nhân Tam Hợp nâng đỡ, những vấn đề nan giải trước đó trong công việc của con giáp này tìm được hướng đi phù hợp, tháo gỡ khó khăn. Nhờ đó, cơ hội thăng tiến của bản mệnh cũng rõ ràng hơn so với trước đó.

Rằm tháng 8 âm lịch là thời điểm thích hợp để bản mệnh chủ động và tự tin hơn, biết cách nắm bắt cơ hội, bạn sẽ nhanh chóng đạt được những mục tiêu mà mình đề ra. Đường tài lộc, tình hình tài chính của những chú Mèo vẫn đang ở mức ổn định. Áp lực tài chính không quá lớn nên người tuổi này có thể ung dung chạy theo những kế hoạch kiếm tiền và tiêu tiền theo đúng sở thích, lý tưởng của mình.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có khí chất phú quý và năng lực phi thường. Họ thông minh, có đầu óc kinh doanh cùng các mối quan hệ xã giao tốt. Đặc biệt những người tuổi Tuất cũng rất chăm chỉ, luôn nỗ lực hết mình cho công việc nên họ dễ dàng thành công.

Đồng hồ điểm 0h đêm nay (15/8 âm lịch): Phật Bà tỏa hào quang, ban phát vận may cho 3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khổ, cuộc đời sắp sửa sang trang mới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rằm tháng 8 âm lịch này, cuộc sống của người tuổi Tuất đón nhận nhiều thay đổi tích cực. Thời điểm này, tuổi Tuất sẽ đón nhận vận may lội ngược dòng, được quý nhân phù trợ. Chỉ cần nắm bắt và tận dụng được những cơ hội thì việc kiếm ra nhiều tiền và mang về những khoản thu nhập không nhỏ là điều nằm trong tầm tay.

Con giáp tuổi Tuất được hỗ trợ đắc lực bởi ngôi sao may mắn. Từ đây, vận may đến với người tuổi Tuất. Họ thu về nhiều tài lộc, rủng rỉnh ngân khố. Thiên Diêu mang tới vận đào hoa rực rỡ, rất tốt cho những ai còn độc thân và đang trên hành trình tìm kiếm mảnh ghép hoàn hảo cho mình. Tình cảm của các cặp đôi càng thêm mặn nồng.

Tuổi Mùi

Mùi cũng là một trong số những con giáp phát tài phát đạt kể từ Rằm tháng 8 âm lịch nay. Con giáp này vốn có đầu óc thông minh, nhanh nhẹn, làm việc lý trí, lại rất lạc quan. Hơn thế nữa, họ còn là người biết nắm bắt tình hình và diễn biến ở nơi làm việc. Do đó, khi thời điểm vận khí tăng cao, nắm bắt được thời cơ, người tuổi Mùi sẽ gặt hái nhiều thành công, sự nghiệp thăng hoa.

Từ đó, hoàn cảnh sống của người tuổi Mùi sẽ có nhiều thay đổi đáng kể, khả năng thoát nghèo không còn xa.

Đồng hồ điểm 0h đêm nay (15/8 âm lịch): Phật Bà tỏa hào quang, ban phát vận may cho 3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khổ, cuộc đời sắp sửa sang trang mới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này cũng rất thích hợp cho tuổi Mùi hợp tác làm ăn hoặc đầu tư kinh doanh. Nhờ có quý nhân trợ lực và vận khí tăng cao thì khả năng thu về lợi nhuận sẽ không hề khó, tiền của về tay ngày một nhiều. Tuy nhiên, Mùi cũng đừng vì quá thành công mà ngủ quên trong chiến thắng mà hãy luôn giữ một cái đầu lạnh, không ngừng cố gắng và rèn luyện bản thân hơn nữa.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Chưa đầy 24 giờ nữa sẽ bước qua Rằm tháng 8 âm lịch: Vạn tượng sinh sôi, 3 con giáp chuẩn bị đón cơn mưa tài lộc, tiền tài hanh thông, trăm sự đều thành

Chưa đầy 24 giờ nữa sẽ bước qua Rằm tháng 8 âm lịch: Vạn tượng sinh sôi, 3 con giáp chuẩn bị đón cơn mưa tài lộc, tiền tài hanh thông, trăm sự đều thành

Rằm tháng 8 âm lịch này, những con giáp dưới đây được dự báo có Thần Tài độ mệnh nên tiền bạc khởi sắc, vận đỏ như son, phát tài phát lộc.

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