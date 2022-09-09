Theo những nhà tiên tri đoán đinh, vào lúc 16h30 chiều nay (14/8 âm lịch), vận may liên tiếp kéo đến với người tuổi Tý, mọi chuyện đen đủi đều được hóa giải hết nên cuộc sống vô cùng thuận buồm xuôi gió. Đường tài lộc của Tý kể từ thời gian này vô cùng tốt, có cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến. Có thể nói, cuộc đời bắt đầu bước sang một ngã rẽ mới, vừa giàu sang vừa quyền quý.

Trời sinh những con giáp tuổi Tý chịu thương chịu khó, khi còn thiếu niên, những người này dồn hết tâm sức cho việc học, giống như miếng bọt biển không ngừng hấp thụ năng lượng, mỗi ngày họ không ngừng cố gắng để tìm kiếm cơ hội đổi đời.

Trong tử vi những người tuổi Mùi quả thực đã có 1 khoảng thời gian khá khó khăn trong quá khứ và hiện tại, gặp đủ chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Tiền bạc không dễ kiếm, tiền thu về nhiều hơn chi ra khiến cho túi tiền của bạn lúc nào cũng rủng rỉnh.

Sự nghiệp hanh thông, thu nhập dồi dào, chuyện tình cảm lại vô cùng hạnh phúc. Thời gian tới chính là thời điểm “tam hỷ lâm môn" của những người tuổi Tý.

Tuy nhiên, đúng 16h30 chiều nay (14/8 âm lịch), vận khí của người tuổi Mùi tăng vọt, tài vận hanh thông vô cùng. Tuổi Mùi hoàn toàn có thể một tay làm nên cơ đồ cho riêng mình. Chính vì vậy, trong thời gian này tuổi Mùi nên tận dụng thời cơ triệt để. Biết nắm bắt cơ hội, con giáp dần thăng hoa trong sự nghiệp, vận số ngày càng lên hương. Những người làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, gặp được bạn làm ăn uy tín nên các thương vụ đều xuôi chèo, mát mái.

Cuộc sống của Mùi sắp tới suôn sẻ, thu nhập cá nhân tăng mạnh và tiền gửi sẽ chỉ tăng lên. Sẽ có thể lên cấp độ tiếp theo và trở thành người chiến thắng lớn trong cuộc sống.

Tuổi Dậu

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Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu tính tình ngay thẳng, thật thà, có sao nói vậy. Không những thế, con giáp này còn là người nói được, làm được nên được mọi người tin tưởng. Con giáp tuổi Dậu ham học hỏi, không ngừng phấn đấu vươn lên và biết cách nắm bắt các cơ hội đến với mình.

Theo những nhà tiên tri đoán định, vào lúc 16h30 chiều hôm nay (14/8 âm lịch), đường tài lộc của tuổi Dậu sẽ rất vượng, vận trình ngày một lên hương. Bản mệnh tiếp tục chăm chỉ thực hiện những kế hoạch đã đề ra trước đó, giữ vững tinh thần thì công việc ngày một thành công, thu nhập được cải thiện.

Thời gian này, tuổi Dậu được Thần Tài ban phát lộc lại có cát tính soi chiếu nên sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, mọi khó khăn sớm được giải quyết.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!