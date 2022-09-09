Chưa đầy 24 giờ nữa sẽ bước qua Rằm tháng 8 âm lịch: Vạn tượng sinh sôi, 3 con giáp chuẩn bị đón cơn mưa tài lộc, tiền tài hanh thông, trăm sự đều thành

Tâm linh - Tử vi 09/09/2022 06:29

Rằm tháng 8 âm lịch này, những con giáp dưới đây được dự báo có Thần Tài độ mệnh nên tiền bạc khởi sắc, vận đỏ như son, phát tài phát lộc.

Tuổi Dần

Tử vi dự báo, Rằm tháng 8 âm lịch này, người tuổi Dần là một trong những con giáp có được vận may trong công việc và tài lộc lên như diều gặp gió. Thời gian này, Dần sẽ có cơ hội tỏa sáng gặt hái được nhiều thành tựu trong công việc, dễ được cất nhắc thăng tiến. Nhờ những nỗ lực trước đó nên Dần dễ dàng thăng quan tiến chức, cuộc sống vô cùng lên hương.

Chưa đầy 24 giờ nữa sẽ bước qua Rằm tháng 8 âm lịch: Vạn tượng sinh sôi, 3 con giáp chuẩn bị đón cơn mưa tài lộc, tiền tài hanh thông, trăm sự đều thành - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dần sẽ được quý nhân giúp đỡ mọi mặt nên cực kỳ tỏa sáng. Những người đang làm hoạt động kinh doanh có thể đổi vận phát tài, trở thành đại gia khiến ai cũng phải ghen tỵ. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn đẩy mạnh các hạng mục còn đang dang dở, mở rộng quy mô hoặc biến giấc mơ khởi nghiệp trở thành hiện thực.

Trong đợt Rằm tháng 8 năm nay, Dần sẽ có mùa màng bội thu, gặp nhiều may mắn, không gặp may thì cũng tránh được họa lớn, được tổ tiên che chở, xung quanh bạn sẽ có những cuộc vui diễn ra. Tình hình tốt đẹp về mọi mặt cũng có thể khiến bạn tự tin hơn vào công việc của mình, mở ra cơ hội mới, đón nhận không gian phát triển tốt, tương lai tươi sáng.

Tuổi Tỵ

Những người sinh năm Tỵ bắt đầu từ Tết Trung thu này (Rằm tháng 8 âm lịch) được các sao may mắn chiếu rọi, bạn sẽ từng bước hoàn thiện bản thân và sống một cuộc sống như mong muốn. Trong những ngày tới, được sự hỗ trợ của các sao tốt, vận khí hanh thông, sự nghiệp hanh thông.

Được Thần Tài nâng đỡ, nên Tỵ có cơ hội phất lên nhanh chóng. Một số khoản đầu tư từ trước đó của tuổi Tỵ có thể bắt đầu nhận được lợi nhuận. Đây là thời gian bản mệnh có thể tận hưởng thành quả từ công sức lao động của mình.

Chưa đầy 24 giờ nữa sẽ bước qua Rằm tháng 8 âm lịch: Vạn tượng sinh sôi, 3 con giáp chuẩn bị đón cơn mưa tài lộc, tiền tài hanh thông, trăm sự đều thành - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn có thể tập trung vào sự nghiệp của mình và tích cực dành thời gian và năng lượng của mình cho tiền bạc, từ nửa tháng sau trở đi bạn có thể cải thiện được năng lực và ăn nên làm ra hơn, đồng thời có được tài sản tăng vọt.

Tiếp theo, tài lộc sẽ tăng lên từng bước, nếu bạn vừa tìm kiếm sự tiến bộ vừa giữ được sự ổn định, chắc chắn bạn sẽ có thể đột phá những đỉnh cao mới, kiếm tiền thuận lợi hơn và giành được thắng lợi cuối cùng.

Tuổi Hợi

Theo tử vi, dịp Rằm tháng 8 âm lịch năm nay, tuổi Hợi gặp nhiều may mắn, mở cửa thấy vui, tài lộc vượng phát, có quý nhân phù trợ, Thần Tài ra sức giúp đỡ, gặp nhiều may mắn, làm gì cũng có lợi, có quyền lực và tiền tài, tình duyên, sự nghiệp, thu hoạch kép, vận may gia đình cũng vô cùng thịnh vượng, không thể đếm xuể.

Chưa đầy 24 giờ nữa sẽ bước qua Rằm tháng 8 âm lịch: Vạn tượng sinh sôi, 3 con giáp chuẩn bị đón cơn mưa tài lộc, tiền tài hanh thông, trăm sự đều thành - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đây chính là thời hoàng kim của người tuổi Hợi. Con giáp này sẽ mặc sức mà ăn, giàu có viên mãn. Đồng thời vận tài lộc của người tuổi Hợi thăng hoa tột đỉnh, chỉ cần quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen.

Nằm top con giáp may mắn Rằm tháng 8 âm lịch này nên tài lộc tăng vọt, lại có thêm những cách kiếm tiền mới, nếu biết nắm bắt thời cơ, thuận lợi thì chắc chắn Hợi sẽ kiếm được tài lớn, phát tài nhỏ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Vào lúc 16h30 chiều hôm nay (14/8 âm lịch), 3 con giáp trúng số độc đắc cực lớn, đổi đời ngoạn mục

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