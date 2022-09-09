Bước qua Tết Trung thu (15/8 âm lịch): 3 con giáp từng chịu cảnh 'nước mắt chan cơm' nay rũ bùn đứng dậy, sự nghiệp vượng phát, cuộc sống ngọt ngào viên mãn

Tâm linh - Tử vi 09/09/2022 08:41

Tử vi nhận định, bước qua Rằm tháng 8 âm lịch này, 3 con giáp này được dự báo sẽ tài lộc tới tấp, thuận buồm xuôi gió, cuộc sống khó khăn mấy đều có sự chuyển biến tích cực.

Tuổi Thìn

Trong nửa đầu tháng 8 âm lịch, theo tử vi học, đường tài vận của tuổi Thìn giữ vị thế ở mức thấp. Quá nhiều chuyện xảy ra khiến con giáp này rơi vào trạng thái áp lực. Sự căng thẳng cũng khiến tâm trạng của tuổi Thìn kéo xuống ở mức thấp.

Bước qua Tết Trung thu (15/8 âm lịch): 3 con giáp từng chịu cảnh 'nước mắt chan cơm' nay rũ bùn đứng dậy, sự nghiệp vượng phát, cuộc sống ngọt ngào viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bước qua Rằm tháng 8 âm lịch này, tài vận của tuổi Thìn thay đổi đột biến. Nhờ có quý nhân phù trợ mà mọi chuyện đều hanh xuôi, được giải quyết rất ổn thỏa. Người làm kinh doanh được dự báo sẽ bán được nhiều hàng hóa, ký được nhiều hợp đồng. Người làm công ăn lương hứa hẹn kiếm được thu nhập ổn định, thăng quan tiến chức, được cấp trên trọng dụng.

Bên cạnh đó, tuổi Thìn còn gặp may mắn trong chuyện tình duyên. Những người độc thân sẽ có cơ hội gặp được một nửa như ý muốn của mình. Nếu hai bạn biết lắng nghe và chia sẻ cho nhau thì chuyện tình này sẽ đi đến một mối quan hệ ổn định, lâu dài.

Tuổi Ngọ

Phần lớn người tuổi Ngọ đều có tính tình khá phóng khoáng. Họ ưa thích sự tự do vì vậy thích hợp làm những công việc đòi hỏi tính sáng tạo như kinh doanh, nghệ thuật. Con giáp tuổi Ngọ có vận quý nhân vượng nên khi gặp khó khăn bản mệnh thường có người tốt giúp đỡ.

Bước qua Tết Trung thu (15/8 âm lịch): 3 con giáp từng chịu cảnh 'nước mắt chan cơm' nay rũ bùn đứng dậy, sự nghiệp vượng phát, cuộc sống ngọt ngào viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho thấy, bước qua Tết Trung thu này (15/8 âm lịch), người tuổi Ngọ sẽ bước sang trang mới cuộc đời, thuận lợi đủ đầy. Được các sao may mắn chiếu rọi, bạn sẽ từng bước hoàn thiện bản thân và sống một cuộc sống như mong muốn. Trong những ngày tới, được sự hỗ trợ của các sao tốt, vận khí hanh thông, sự nghiệp hanh thông.

Điều mà người tuổi Ngọ cần làm lúc này là nắm bắt cơ hội làm giàu ngay trước mắt bởi đây chính là phúc phần trời cho. Đây chính là thời cơ nghìn năm có một để bạn đổi đời, trở thành người có tên tuổi ai cũng phải nể trọng.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi vốn tính hiền lành, bộc trực, có sao nói vậy. Họ cũng là những người kiên trì, tận tâm, không nản chí khi gặp khó khăn trong công việc. Tuy nhiên thời gian qua người tuổi Hợi không có nhiều tài lộc, mưu sự khó thành.

Tử vi cho thấy đường tài lộc của người tuổi Hợi sẽ khởi sắc hơn khi bước qua Tết Trung thu này (15/8 âm lịch). Vận trình của Hợi từ đây ngày một lên hương. Con giáp này chỉ cần chăm chỉ làm việc, giữ vững tinh thần thì sẽ thành công hơn nữa trong công việc. Thu nhập cũng vì vậy mà tăng lên khá nhiều.

Bước qua Tết Trung thu (15/8 âm lịch): 3 con giáp từng chịu cảnh 'nước mắt chan cơm' nay rũ bùn đứng dậy, sự nghiệp vượng phát, cuộc sống ngọt ngào viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Được Thần Tài ra sức giúp đỡ, Hợi hứa hẹn sẽ gặp nhiều may mắn, làm gì cũng có lợi, có quyền lực và tiền tài, tình duyên, sự nghiệp, thu hoạch kép, vận may gia đình cũng vô cùng thịnh vượng, không thể đếm xuể.

Đây chính là thời hoàng kim của người tuổi Hợi. Con giáp này sẽ mặc sức mà ăn, giàu có viên mãn. Đồng thời vận tài lộc của người tuổi Hợi thăng hoa tột đỉnh, chỉ cần quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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